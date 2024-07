Schauspieler wird 68 Jahre alt Tom Hanks: Süße Geburtstags-Glückwünsche von Ehefrau Rita Wilson

Rita Wilson und Tom Hanks sind seit 1988 verheiratet. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.07.2024, 13:20 Uhr

Seit über 35 Jahren sind Tom Hanks und Rita Wilson eines der Vorzeige-Paare Hollywoods. Wie sehr sich die beiden schätzen, zeigt Wilsons rührender Post zu Hanks' 68. Geburtstag.

Schauspieler Tom Hanks ist am 9. Juli ein Jahr älter geworden. Den 68. Geburtstag des Hollywoodstars nahm seine Ehefrau Rita Wilson (67) zum Anlass, ihm eine öffentliche Liebeserklärung zu machen. "Du hast die Welt zu einem besseren Ort gemacht, als du geboren wurdest", schwärmt die Schauspielerin auf Instagram. "Du bringst Freude, wohin du auch immer gehst."

Dazu teilte sie ein Foto mit ihren 1,1 Millionen Followerinnen und Followern, das Hanks vor einem Regal voller Schallplatten und einem Plattenspieler zeigt. Besonders schätzt Wilson an ihrem Ehemann offenbar seine zahlreichen Interessen und Hobbys – so erwähnt sie seine Liebe für Fahrzeuge, Bücher, Geschichte und Vinyl-Platten. Bewundernswert sei auch "deine Geduld mit unseren Kindern, die dich wegen deiner Unkenntnis der Popkultur schikanieren". Mit "Wir lieben dich. Ich liebe dich. So sehr und jeden Tag" schließt Wilson ihren Post ab.

Promis gratulieren Tom Hanks

Glückwünsche kommen auch von einigen prominenten Kolleginnen und Kollegen. Schauspielerin Julia Roberts (56), die 2011 gemeinsam mit Tom Hanks für die Komödie "Larry Crowne" vor der Kamera stand, kommentierte etwa: "Ja! Alles Gute zum Geburtstag, Tom! Ich bin so glücklich, dass du geboren wurdest."

Schauspielerin Eva Mendes (50) schrieb: "Alles Gute an den Besten! Und Rita, wenn wir die Menschen daran erkennen können, mit wem sie ihr Leben verbringen, dann ist er wirklich der Beste. Wie kann ich zwei Menschen, die ich gar nicht so gut kenne, so sehr lieben? Aber ich tue es! Genießt euer Zusammensein! Ganz viel Liebe!"

Tom Hanks und Rita Wilson sind seit April 1988 verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne: Chet (33) und Truman (28), die beide ebenfalls als Schauspieler tätig sind. Aus einer vorherigen Ehe mit Samantha Lewes hat Hanks zwei weitere Kinder, Colin (46) und Elizabeth (42).