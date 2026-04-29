Stars Laura Dern übernimmt ‚The White Lotus‘-Rolle von Helena Bonham Carter

Laura Dern - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 14:00 Uhr

Laura Dern ersetzt Helena Bonham Carter in ‚The White Lotus‘.

Die 59-jährige Helena Bonham Carter stieg kurz nach Drehbeginn der vierten Staffel aus der erfolgreichen HBO-Serie aus, da ihre Figur „vor Ort einfach nicht passte“; nun wurde bestätigt, dass ‚Jurassic Park‘-Star Laura Dern ihre Rolle übernehmen wird.

Berichten zufolge wird Dern nicht dieselbe Figur spielen, die für Helena Bonham Carter geschaffen wurde, sondern eine neue Rolle übernehmen, nachdem Schöpfer Mike White seine Pläne für das Drehbuch überarbeitet hat. Dern und White arbeiteten zuvor bereits bei der TV-Serie ‚Enlightened – Erleuchtung mit Hindernissen‘ und dem Film ‚Year of the Dog‘ aus dem Jahr 2007 zusammen.

Nachdem Helena Bonham Carter ausgestiegen war, bestätigten die TV-Verantwortlichen, dass die Rolle umgeschrieben und neu besetzt werden würde. Ein HBO-Sprecher erklärte in einer Stellungnahme gegenüber ‚Deadline‘: „Da die Dreharbeiten zur vierten Staffel von ‚The White Lotus‘ gerade erst begonnen haben, wurde deutlich, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte. Die Rolle wurde daraufhin überdacht, wird derzeit umgeschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt. HBO, die Produzenten und Mike White bedauern, dass sie nicht mit ihr zusammenarbeiten können, bleiben jedoch begeisterte Fans und hoffen sehr, bald bei einem anderen Projekt mit der legendären Schauspielerin zusammenzuarbeiten.“

Die Serie begleitet Gäste und Mitarbeiter einer fiktiven Hotelkette namens „The White Lotus“, wobei jede Staffel in einem anderen Land spielt. Die vierte Staffel wird in einem Luxusresort in Südfrankreich während der Filmfestspiele von Cannes spielen.