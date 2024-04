"Ein Freund und eine Konstante" Lauren Graham kann den Tod von Matthew Perry noch immer kaum glauben

Lauren Graham und Matthew Perry verband eine gute Freundschaft. (ae/spot)

SpotOn News | 06.04.2024, 09:19 Uhr

"Gilmore Girls"-Star Lauren Graham kann noch immer nicht fassen, dass ihr Freund Matthew Perry nicht mehr am Leben ist. Sein Tod sei ein "schrecklicher Verlust". Während einer Lesung verriet sie auch, was der "Friends"-Schauspieler ihr vor einem Jahr zum Geburtstag geschenkt hat.

Fünf Monate nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry (1969-2023) hat "Gilmore Girls"-Schauspielerin Lauren Graham (57) noch einmal über ihre Freundschaft gesprochen und dabei auch verraten, was sein letztes Geburtstagsgeschenk an sie war.

Ein Pickleball-Set und eine lustige Karte

Während der Tour zu ihrem Buch "Have I Told You This Already?" ließ sie in Washington, D.C. laut einem Bericht des US-Portals "People" durchblicken, dass sie den Verlust noch lange nicht überwunden hat: "Es ist immer noch kaum zu glauben." Sie seien zwar nie ein Paar gewesen, doch Perry sei "ein Freund und eine Konstante" in ihrem Leben gewesen. Auch, wenn sie zwischendurch mal nicht so engen Kontakt gehabt hätten, sei er doch irgendwie immer da gewesen. "Er war erst letztes Jahr in mein Leben zurückgekehrt", erklärte sie, bevor sie erzählte, was Perry ihr im März 2023 zum Geburtstag geschenkt hatte. Er habe ihr "ein Pickleball-Set" geschickt. "Er ist ein echter Tennis- und Pickleball-Fan", erklärte sie. Dazu habe er eine Karte mit der Aufschrift "Sei älter" gelegt. Sein Tod sei "ein schrecklicher Verlust".

Matthew Perry wiederum hatte Graham einmal in seiner Show "The Odd Couple" als "einen meiner Lieblingsmenschen" bezeichnet. "Bei unserer Zusammenarbeit herrscht eine tolle Chemie und es macht Spaß, mit einem engen Freund zusammenzuarbeiten", sagte er. Ein Foto von ihm und Graham erschien auch 2022 in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Dazu lautete die Bildunterschrift: "Ich und die schöne Lauren Graham."

Tot im Whirlpool entdeckt

Matthew Perry war am 28. Oktober 2023 leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Laut Autopsiebericht starb er durch "akute Auswirkungen von Ketamin". Schlussendlich sei Perry ertrunken. Außerdem wurde bei dem Star eine koronare Herzerkrankung festgestellt. In seinem Blut fanden sich Spuren von Buprenorphin, einem stark wirkendes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide. Matthew Perry hatte im Laufe seines Lebens immer wieder mit der Abhängigkeit von Drogen und Alkohol zu kämpfen. Davon berichtete er auch schonungslos in seinem Buch. Berühmt wurde er durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kultserie "Friends", die er von 1994 bis 2004 spielte.