Stars Lisa Kudrow schwärmt vom Talent ihrer ‚Friends‘-Kollegen

Bang Showbiz | 27.06.2024, 12:55 Uhr

Die Phoebe-Darstellerin findet ihre ehemaligen Co-Stars einfach "urkomisch".

Lisa Kudrow verrät, dass sie sich kürzlich alte Folgen von ‚Friends‘ angesehen hat.

Die 60-jährige Schauspielerin verkörperte jahrelang die Rolle der Phoebe Buffay in der Kult-Sitcom. Trotz des großen Erfolgs der Serie wollte sie die Folgen lange nicht anschauen, weil es ihr unangenehm war, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. Nach dem Tod von Chandler-Darsteller Matthew Perry im Oktober 2023 schaltete Lisa dann aber doch ein – um ihrem ehemaligen Co-Star Tribut zu zollen.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ offenbart sie: „Ehrlich gesagt war ich nicht in der Lage, es mir anzusehen, weil es zu peinlich ist, sich selbst anzuschauen. Aber wenn es über Matthew geht, dann ist das okay. Und es geht nur darum, zu feiern, wie witzig er war – das ist es, woran ich mich erinnern möchte.“

Mittlerweile ist es über 20 Jahre her, dass die letzte ‚Friends‘-Folge ausgestrahlt wurde. Trotz der vergangenen Zeit ist Lisa beeindruckt davon, wie lustig ihre Mitstreiter waren. „Ich muss laut lachen und alle sind so witzig. Ich bin überwältigt von Courteney Cox. Ich bin überwältigt von Jen [Aniston]. Matthew ist einfach einmalig komisch. Niemand vor ihm kannte diesen Tonfall oder diesen komödiantischen Rhythmus. Matt LeBlanc ist saukomisch. Und David Schwimmer auch. Manchmal lache ich sogar über das, was ich getan habe“, plaudert sie aus.

Die Darstellerin gesteht außerdem: „Das ist meine eigene kleine Art, [die Jubiläen] zu feiern, indem ich mir [die Serie] einfach ansehe. Aber es ist peinlich. Wenn zu Hause jemand ins Zimmer kommt und ich schaue ‚Friends‘, dann sieht das furchtbar aus, oder?“