"Ein Colt für alle Fälle"-Star Lee Majors wird 85 Jahre alt: Das macht Colt Seavers heute

Auch mit 85 Jahren noch cool wie Colt Seavers: Lee Majors (tj/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 06:20 Uhr

Mit seinen Rollen als Stuntman Colt Seavers und "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" wurde Lee Majors zur weltberühmten Action-Legende. Am heutigen 23. April 2024 feiert der Hollywood-Star seinen 85. Geburtstag.

In Deutschland kennt man den US-Schauspieler Lee Majors (85) vor allem als Super-Stuntman Colt Seavers aus der TV-Kultserie "Ein Colt für alle Fälle". In den 80er-Jahren war die Serie zwischen 1983 und 1987 fester Bestandteil im Nachmittagsprogramm nahezu aller Kinder. Wenn im ZDF der Titelsong "The Unknown Stuntman" erklang, gesungen von Lee Majors höchstpersönlich, saß die deutsche Jugend geschlossen vor den Fernsehgeräten, um das nächste Action-Abenteuer des coolen Stuntman und Kopfgeldjägers zu erleben.

Als "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" zum Superstar

In den USA wurde er allerdings schon Jahre vorher durch seine Rolle in der Science-Fiction-Serie "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" zu einer Legende. Zwischen 1974 und 1978 verkörperte er darin einen Astronauten und Testpiloten, der nach einem verheerenden Flugzeugabsturz zu einem Cyborg mit Superkräften umgebaut wird. Während "Ein Colt für alle Fälle" (im US-Original "The Fall Guy") in Deutschland zu einem riesigen Erfolg wurde, ging "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" nach seiner Erstausstrahlung im Jahr 1988 auf RTLplus im damaligen TV-Dschungel jedoch weitgehend unter.

Auf dem Höhepunkt seines Ruhms sorgten nicht nur Lee Majors' Serien und Filme für Aufsehen, sondern auch seine von 1973 bis 1982 andauernde Ehe mit der Schauspielerin Farrah Fawcett (1947-2009), die seinerzeit vor allem durch ihre Rolle in der Krimiserie "Drei Engel für Charlie" zu einem absoluten Sexsymbol avancierte. Auch seine darauffolgende vierjährige Ehe mit dem Playmate Karen Velez (1961-2023) stieß in der Klatschpresse auf reges Interesse. Im Jahr 2002 ging der Schauspieler mit dem wesentlich jüngeren Model Faith Majors (49) eine weitere Ehe ein, die bis heute Bestand hat.

Flucht aus Hollywood

Nach dem Ende von "Ein Colt für alle Fälle" verschrieb sich Majors eine Hollywood-Auszeit und zog für rund zehn Jahre nach Florida, um dem Trubel um seine Person zu entkommen. "Ich musste einfach eine Pause einlegen", verriet er dem Magazin "Closer Weekly" später dazu, "und während ich dort war, habe ich nur einige kleine Independent-Filme gemacht. Als ich zurückkam, fing ich an, viele Independent-Filme zu machen und viele Komödien, wie "Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn". Das war gut und in gewisser Weise fühlte es sich an, als würde ich noch einmal neu anfangen."

Gleichzeitig sei ihm während dieser Auszeit auf zahlreichen Reisen erst richtig klar geworden, wie bekannt ihn seine Rollen als Colt Seavers und "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" weltweit gemacht hatten. "Es war erstaunlich, wie viele Menschen auf einen zukamen – völlig Fremde in völlig anderen Kulturen – nur um "Hallo" zu sagen. Das war sehr berührend und erstaunlich für mich", so der Schauspieler im Rückblick.

Nebenrollen und Gastauftritte

Auch wenn Majors in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich weiter seinem Schauspieler-Handwerk nachging, legte er es dabei nicht wirklich darauf an, mit seinen Jobs wieder in die oberste Liga der Hollywood-Stars zurückzukehren. Zumeist handelte es sich dabei um Nebenrollen oder Gastauftritte in Fernsehserien wie "The Game", "CSI: NY" oder "Grey's Anatomy". In letzter Zeit glänzte er unter anderem in der Comedy-Horror-Serie "Ash vs Evil Dead" in der Rolle von Brock Williams, dem Vater der Hauptfigur Ash Williams.

Ryan Gosling übernimmt das Stuntman-Zepter

Nur kurze Zeit nach Lee Majors' 85. Geburtstag wird ab dem 2. Mai auch sein Alter Ego Colt Seavers auf der großen Kino-Leinwand auferstehen. In "The Fall Guy", der Filmadaption der 80er-Jahre-Kultserie, schlüpft diesmal kein Geringerer als Ryan Gosling (43) in die Rolle des draufgängerischen Stuntman und Schürzenjägers. An seiner Seite ist zudem die Schauspielerin Emily Blunt (41) in der Rolle der Nachwuchsregisseurin Jody Moreno zu sehen. Und natürlich sorgte Star-Regisseur David Leitch (48) dafür, dass auch die Serien-Legende Lee Majors mit einem Gastauftritt in dem "Ein Colt für alle Fälle"-Reboot gewürdigt wird.