Er ist jetzt 51 Jahre alt So feiert Kronprinz Haakon von Norwegen seinen Geburtstag

Haakon von Norwegen ist jetzt 51 Jahre alt. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 15:58 Uhr

Kronprinz Haakon von Norwegen feiert seinen 51. Geburtstag. Das Königshaus hat ein Porträt des Thronfolgers geteilt und in den sozialen Medien gratuliert.

Kronprinz Haakon (51) feiert am heutigen 20. Juli seinen 51. Geburtstag. Der norwegische Palast begeht diesen Anlass unter anderem mit einem Porträt auf Instagram. Darauf zu sehen ist Haakon in einem weißen Hemd, über das er ein dunkelblaues Jackett gezogen hat. Zurückhaltend lächelt der Thronfolger leicht in die Kamera. Zu dem Bild heißt es vom Palast: "Alles Gute zum Geburtstag, Kronprinz Haakon! Heute wird der Kronprinz 51 Jahre alt".

Wie die Zeitschrift "Se og Hør" berichtet, werde Haakon seinen Geburtstag wohl wie üblich im Kreise der Familie feiern. Laut einer Royal-Expertin hat die Familie angeblich eine Reihe von Geburtstagstraditionen, wie etwa ein Frühstück im Bett für das Geburtstagskind. Die Feierlichkeiten sollen dann oft bis in den Abend hinein gehen. Es sei nicht bekannt, wo sich der Kronprinz und seine Familie aufhalten, um den Geburtstag zu zelebrieren.

Kronprinz Haakon liebt den Sport

Vielleicht gibt es an seinem Ehrentag auch etwas Action im Freien für den Kronprinz. Haakon liebt die Natur und den Sport. In seinen Hobbys kombiniert er beide Leidenschaften: Surfen, Fallschirmspringen, Skifahren, Wandern, Kajakfahren – der Kronprinz ist immer in Bewegung, heißt es über ihn.

Prinz Haakon ist der Sohn von König Harald V. (87) und Königin Sonja (87) von Norwegen. Seit 2001 ist der Thronfolger mit Mette-Marit (50) verheiratet. Die beiden sollen sich bei einem Festival kennengelernt haben. Sie brachte Sohn Marius (27) mit in die Ehe. Gemeinsam bekam das Paar eine Tochter und einen Sohn: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (20) und Prinz Sverre Magnus von Norwegen (18).

Schon bald gibt es in Norwegen weitere royale Feierlichkeiten. Am 31. August heiratet Haakons Schwester, Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52), ihren Partner Durek Verrett (49). Seit 2022 ist das Paar verlobt.