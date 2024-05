Er wurde 98 Jahre alt Legendärer Regisseur und Hollywood-Mentor: Roger Corman ist tot

Regisseur und Produzent Roger Corman ist mit 98 Jahren gestorben. (hub/spot)

SpotOn News | 12.05.2024, 09:10 Uhr

Er galt als "König der B-Movies" und förderte Stars wie Jack Nicholson, Martin Scorsese oder Francis Ford Coppola: Nun ist der legendäre Regisseur Roger Corman gestorben.

Independent-Regisseur Roger Corman (1926-2024) ist tot. Bekannt wurde der Filmemacher und Produzent aus Detroit als der "König der B-Movies", unter anderem feierte er mit Low-Budget-Klassikern wie "Die letzten Sieben" (1955) und "Kleiner Laden voller Schrecken" (1960) Erfolge. Als Produzent förderte er zudem einige der berühmtesten Schauspieler und Regisseure Hollywoods und verhalf ihnen zu ihrem Durchbruch.

Einer Mitteilung seiner Familie zufolge starb Corman am Donnerstag im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien, wie "The Hollywood Reporter" berichtet: "Er war großzügig, offenherzig und freundlich zu allen, die ihn kannten", heißt es demnach in der Erklärung. "Auf die Frage, wie er in Erinnerung bleiben möchte, sagte er: 'Ich war ein Filmemacher, genau das.'"

Förderer der bekanntesten Filmemacher Hollywoods

Ab 1955 war Roger Corman als Produzent und Regisseur an der Entstehung von Hunderten von B-Movies beteiligt. Außerdem versorgte er aufstrebende Filmemacher wie James Cameron (69), Francis Ford Coppola (85), Ron Howard (70) und Martin Scorsese (81) mit Arbeit und wurde für sie zum Mentor. Auch Schauspieler wie Jack Nicholson (87), Robert De Niro (80), Bruce Dern (87) oder Peter Fonda (1940-2019) wurden von ihm gefördert.

Im Jahr 2009 wurde Roger Corman mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. In seiner Dankesrede applaudierte er laut "The Hollywood Reporter" denjenigen, die Risiken eingehen: "Viele meiner Freunde und Leute, die mit mir angefangen haben, sind heute Abend hier, und sie haben alle Erfolg", sagte er. "Einige von ihnen waren in einem außergewöhnlichen Maße erfolgreich. Und ich glaube, dass sie erfolgreich waren, weil sie den Mut hatten, Risiken einzugehen. Aber sie zockten, weil sie wussten, dass die Chancen gut für sie standen; sie wussten, dass sie die Fähigkeit hatten, das zu schaffen, was sie schaffen wollten." Der Regisseur fügte hinzu, er glaube, "dass die besten Filme heute von originellen, innovativen Filmemachern gemacht werden, die den Mut haben, etwas zu wagen und zu riskieren".