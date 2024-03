Stars Lenny Kravitz schwärmt von Schwiegersohn Channing Tatum

Lenny Kravitz at the People's Choice Awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 09:41 Uhr

Der Musiker ist froh, einen so "gut erzogenen" Mann an der Seite seiner Tochter Zoë Kravitz zu wissen.

Lenny Kravitz zeigt sich beeindruckt von Channing Tatum.

Die Tochter des Musikers, Zoë Kravitz, ist seit 2021 mit dem Hollywood-Star zusammen. Mittlerweile hat sich das Paar sogar verlobt. Ein Glück, dass Schwiegervater Lenny ein großer Fan des ‚Magic Mike‘-Darstellers ist.

In einem Ausschnitt aus einem bevorstehenden Interview in der Talkshow ‚Sherri‘, das dem ‚People‘-Magazin vorliegt, sagt Lenny über Channing: „Er ist ein toller Typ. Wir verstehen uns wirklich gut.“ Der ‚Road to Freedom‘-Interpret verbringe auch ohne seine Tochter Zeit mit dem Schauspieler. „Wir haben auch unsere eigene Beziehung. Wir hängen zusammen ab und wir reden. Er ist ein sehr gefühlvoller Mensch. Er wurde gut erzogen. Er hat Manieren und Klasse“, schwärmt Lenny.

Die ‚The Batman‘-Darstellerin stellte Channing ihrem Vater schon früh in ihrer Beziehung vor. Lenny zufolge war das Kennenlernen „sehr natürlich“. Die ‚Fly Away‘-Sänger fügt hinzu: „Wie ich schon sagte, er ist sehr lieb und es funktioniert. Im Leben geht es um Timing und darum, was man durchgemacht hat, was man gelernt hat, und sie sind am richtigen Ort.“

Deshalb wird Lenny auch eine Schlüsselrolle bei der Hochzeit des Paares spielen. Auf die Frage, ob er „die ganze Vater-der-Braut-Rede“ halten werde, antwortet er: „Natürlich, das ist meine Tochter.“