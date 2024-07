Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films Scarlett Johansson sorgt bei Channing Tatum für einen Lachanfall

Scarlett Johansson hat in Madrid offenbar mit einem Witz für einen Lachanfall bei Schauspielkollege Channing Tatum gesorgt. (the/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 10:24 Uhr

Auf der Premiere des Films "To The Moon" sorgt Hollywoodstar Scarlett Johansson für einen unvergesslichen Moment: Sie löst einen heftigen Lachanfall bei ihrem Kollegen Channing Tatum aus. Was genau vorgefallen ist, bleibt jedoch ein Geheimnis.

Zwischen Scarlett Johansson (39) und Channing Tatum (44) scheint die Chemie zu stimmen. Sogar so sehr, dass es die Schauspielerin schafft, bei ihrem "To The Moon"-Co-Star mitten auf dem roten Teppich einen Lachanfall auszulösen. Wie Fotos von der spanischen Premiere in Madrid zeigen, posierte das Duo am Donnerstag (11. Juli) Arm in Arm bestens gelaunt für die Fotografen.

Channing Tatum kann seinen Lachanfall nicht verbergen

Aufnahmen von der Veranstaltung zeigen, wie sich Tatum vor Lachen die Hand vor sein Gesicht hält und Mühe hat, seinen Lachanfall wieder in den Griff zu bekommen. Währenddessen steht Johansson mit einem breiten Lächeln im Gesicht neben ihm. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, war sie offenbar für den heftigen Lachanfall ihres Co-Stars verantwortlich. Was sie ihm jedoch in diesem Moment erzählt hat, ist nicht bekannt.

Die beiden Hollywoodstars übernehmen die Hauptrollen in der romantischen Komödie "To the Moon" (ab 11. Juli im Kino). Die Komödie spielt vor dem Hintergrund des historischen Ereignisses der Apollo-11-Mondlandung. Marketing-Expertin Kelly Jones (Scarlett Johansson) soll das öffentliche Image der NASA verbessern, ihre Ideen kollidieren jedoch mit der heiklen Mission des Startdirektors Cole Davis (Channing Tatum).

In Deutschland feierte der Film bereits am 10. Juli in Berlin seine Premiere.