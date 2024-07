Stars Scarlett Johansson: Heiß, heißer, Channing Tatum und Zoë Kravitz

Scarlett Johansson - October 2023 - Avalon - Golden Heart Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 10:00 Uhr

Scarlett Johansson hat Channing Tatum und Zoë Kravitz als „das heißeste Paar“ aller Zeiten gelobt.

Die 39-jährige Schauspielerin spielt mit dem 44-jährigen Schauspieler in dem neuen Film ‘Fly Me To The Moon’ und arbeitete mit seiner 35-jährigen Verlobten in dem Film ‚Rough Night’ aus dem Jahr 2017 zusammen und bezeichnete die beiden scherzhaft als „schrecklich unattraktiv“. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte sie sarkastisch: „Sie sind einfach ein schrecklich unattraktives Paar.” Sie fügte hinzu: „Ich dachte: ‚Das ist das heißeste Paar, das ich je gesehen habe.‘ Es ist absurd.“

Abgesehen von ihrem Aussehen lobte Scarlett – die mit dem ‚Saturday Night Live‘-Chefautor Colin Jost verheiratet ist – das Paar auch für seine Schönheit „von innen und außen”. „Es ist nicht schwer, sich in Channing Tatum zu verlieben. Er ist einfach ein wunderbar warmer, charismatischer Mensch, und er ist so professionell. Er ist so nett, die Crew liebt ihn. Er ist ein totaler Schelm und Spaßvogel […] Es ist einfach eine Freude, mit ihm zusammen zu sein. [Zoë ist] auch eine wunderbare, echte Person und innerlich und äußerlich wunderschön.“

Channing und Zoë lernten sich 2021 bei ihrem Regie-Debüt ‚Blink Twice‘ kennen, bevor sie sich im Oktober 2023 nach zwei gemeinsamen Jahren verlobten. Die beiden zeigen sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zoë war zuvor mit Karl Glusman verheiratet, bis sie ihre Romanze nach 18 Monaten Ehe im Jahr 2021 beendeten, während Channing sich 2019 nach 10 Jahren Ehe von seiner Ex-Frau Jenna Dewan trennte, mit der er die gemeinsame Tochter Everly (10) hat.