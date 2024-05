Stars Lenny Kravitz wünscht sich eine Partnerin

Lenny Kravitz at the People's Choice Awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2024, 10:00 Uhr

Der Musiker will sich endlich wieder verlieben - das ist aber leichter gesagt als getan.

Lenny Kravitz ist „bereit“ für die Liebe.

Der Rocksänger, der am Sonntag (26. Mai) 60 Jahre alt wird, ist schon seit längerem Single. In der Show ‚CBS Mornings‘ wurde er nun von Moderatorin Gayle King gefragt, ob er auf der Suche nach einer Partnerin sei.

Daraufhin erwiderte der Musiker: „Es ist schwer, nicht zu suchen. Ihr wisst ja, wenn man sich etwas wünscht, sucht man danach, oder? Aber ich finde, wenn man nicht sucht, dann findet man es. Und ich bin an einem Punkt, an dem ich seit Jahren sage: ‚Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit.’“ Das sei früher anders gewesen. „Ich war nicht bereit. Ich dachte, ich wäre bereit. Aber ich kann sagen, dass ich mich noch nie so gefühlt habe, wie ich mich jetzt fühle“, so Lenny.

Der ‚Fly Away‘-Interpret ist für viele der Inbegriff des lässigen Rockstars. Über seinen Ruf zerbreche er sich allerdings nicht den Kopf. „Ich arbeite überhaupt nicht daran. Und ich denke nicht darüber nach, aber ich bin mir der Reaktion der Leute bewusst“, erklärte der Künstler.

Trotz seines Erfolgs neige er immer noch dazu, es anderen recht machen zu wollen. „Aus irgendeinem Grund bin ich immer noch das 16-jährige Kind, das versucht, einen Plattenvertrag zu bekommen“, enthüllte Lenny. Seine Tochter Zoë Kravitz habe ihm in der Hinsicht sehr geholfen. „Nein zu sagen ist notwendig – manchmal. Und das ist etwas, das ich von meiner Tochter gelernt habe. Sie ist so gut darin, ihre Grenzen zu setzen. Und Grenzen sind gesund.“