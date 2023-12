Film Lesley Joseph: Lieber wieder ernsthafte Kunst

Lesley Joseph will nicht noch mehr ‚Birds of a Feather‘ machen, weil sie lieber „ernsthaftes Theater“ machen will.

Die 78-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Dorian Green in der Sitcom aus den 1990er-Jahren bekannt. Und obwohl sie bereits 2014 für drei Staffeln sowie Weihnachtsspecials in den Jahren 2017 und 2020 auf den Bildschirm zurückkehrte, möchte sie das Ganze nicht noch einmal wiederholen, da es so viele andere Projekte gebe, die sie ausprobieren möchte.

Auf die Frage, ob es Pläne für ein weiteres Revival gibt, sagte Joseph dem ‚Bella‘-Magazin: „Ich glaube nicht. Ich möchte es eigentlich nicht mehr machen, weil ich in meinen 70ern bin und es eine Menge Arbeit gibt, die ich jetzt machen möchte. Ich möchte unbedingt wieder zum ernsthaften Theater zurückkehren. Ich würde gerne ein Theaterstück im National spielen. Ich würde gerne Shakespeare spielen, all die Dinge, mit denen ich angefangen habe. Aber ich weiß nicht, wann ich die Zeit bekomme. Ich bin bis zum Sommer mit ‚Sister Act‘ gebucht und dann will ich etwas Neues ausprobieren.“

Lesley spielt dieses Jahr die Rolle der Jac in ‚Jac and the Beanstalk‘ in Cardiff und sie liebt es, jede Weihnachtszeit in Pantomime zu sein. Sie sagte: „Es vereint alles, was ich am Theater liebe. Ich bin in dieses Geschäft gekommen, um Theater zu machen, und es hat etwas sehr Magisches an sich. Egal, welche Figur ich spiele, ich spiele sie immer sehr ernst, auch wenn sie lustig ist. Wenn es sich um eine böse Figur handelt, kannst du ziemlich fies sein. Du arbeitest wie ein Stand-up-Künstler, denn was auch immer das Publikum dir gibt, du kannst dich ducken und um sie herum tauchen. Es ist Magie! Einige Dinge werden zu kompliziert für die Kinder sein, damit die Eltern und Großeltern es verstehen, also ist es für die ganze Familie und das hält das Theater am Leben. Wenn Kinder nicht ins Theater gehen, wenn sie jung sind, dann werden sie nicht aufwachsen und das Theater lieben.“