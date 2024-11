Wer tritt Anna Ermakovas Nachfolge an? „Let’s Dance“: Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Weihnachtsspecial

In der Jury der Weihnachtsshow sitzt das bekannte "Let's Dance" Trio (v.li.) Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi - hier neben Moderator Daniel Hartwich. (the/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 16:17 Uhr

RTL sorgt auch in diesem Jahr wieder für ordentlich Weihnachtsstimmung im TV: Kurz vor Heiligabend steht das Special "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" auf dem Programm.

Tanzend in die Festtage: Auch in diesem Jahr lässt sich RTL nicht die Gelegenheit entgehen, kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung mit einem "Let's Dance"-Special einzuläuten. Am Dienstag (12. November) hat der Kölner Sender den Sendetermin für "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" bekannt gegeben.

Sechs Promi-Tänzer treten an

Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich am Freitag, den 20. Dezember, um 20:15 Uhr auf sechs Prominente aus den letzten Staffeln freuen. Diese werden zusammen mit den "Let's Dance"-Profitänzerinnen und -tänzern gegeneinander antreten. Jedes Paar wird zwei Tänze zu stimmungsvollen Weihnachtssongs in festlicher Kulisse aufs Parkett bringen.

In der Jury des Weihnachtsspecials wird das altbekannte Trio bestehend aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) sitzen. Durch den Abend führt das Moderationsduo Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46). Über den Sieg im weihnachtlichen Tanzwettbewerb entscheiden wie in den regulären "Let's Dance"-Shows wieder die Jurypunkte und das Zuschauer-Voting.

Wer wird dieses Jahr "Christmas Dancing Star"?

Vergangenes Jahr sicherte sich Anna Ermakova (24), die Tochter von Boris Becker (56) und Angela Ermakova (56), zusammen mit Profitänzer Valentin Lusin (37) den Sieg als "Christmas Dancing Star". Für ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger gibt es ein Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen. Welche sechs Promis dieses Jahr in der Weihnachtsshow auftreten werden, ist noch nicht bekannt. Die Tanzshow wird auch als Stream bei RTL+ verfügbar sein.