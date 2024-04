Discofox-Marathon und heiße Tänze „Let’s Dance“: Sophia Thiel und Biyon Kattilathu müssen gehen

SpotOn News | 20.04.2024, 00:27 Uhr

In der siebten Show der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel mussten sich am Freitag gleich zwei Promis und ihre Tanzpartner vom Parkett verabschieden: Bei Sophia Thiel und Biyon Kattilathu hat es nicht für ein Weiterkommen gereicht.

Großes Wiedersehen und zwei Abschiede bei "Let's Dance" (RTL und RTL+): Nachdem die noch neun Promis letzte Woche ihre Tanzpartner tauschen mussten, durften sie in der siebten Ausgabe der Tanzsendung am 19. April wieder mit ihren gewohnten Profis performen.

Für gleich zwei Paare hieß es trotzdem Abschiednehmen: Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) sowie Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) mussten die Show verlassen. Nach Jury-Punkten, zu denen auch die Punkte der letzten Woche gehörten, bildeten damit Detlef D! Soost, Mark Keller und Lulu die Top 3.

Team "Glückgehabt" verlässt das Glück

Kattilathu und Arndt hatten zuvor einen langsamen Walzer zu "Can't Stop The Feeling" präsentiert. Joachim Llambis (59) Kritik war so allumfassend, dass das Publikum ihn ausbuhte. Woraufhin Llambi seine Kritik auf das Publikum ausweitete: "Wenn Sie jetzt buhen, dann haben Sie so viel Ahnung wie der Herr Hartwich." Motsi Mabuse (43) lobte die Hebefiguren, Jorge González (56) fand es auch "nicht so katastrophal". Team "Glückgehabt", wie Arndt sich taufte, bekam für seine Leistung 18 Punkte – und wurde dann vom Glück verlassen.

Jana Wosnitza (30) durfte mit einer Rumba antreten. "Tatsächlich ist mir bisher noch kein Tanz so schwer gefallen", sagte sie beim Training. In einem Kleid, das eher ein mutig drapierter Schal war, brachte die Moderatorin zu einer langsamen Version von "Can't Take My Eyes Off You" Sinnlichkeit aufs Parkett. González: "Du hast mich verzaubert und das ist schwierig! Was für eine sexy Jana heute!" Gesamtpunktzahl: 23.

Sophia Thiel tanzte ihren Jive im 80er-Jahre-Leoprint-Aerobic-Outfit. Der schnelle Tanz auf High Heels zu "Physical" brachte die Fitness-Influencerin an ihre Grenzen. Die Patzer entgingen auch der Jury nicht. Llambi drohte: "Das sind Sachen, die müssen jetzt stimmen, deswegen gehen jetzt zwei." Wie recht er hatte. 16 Punkte gab es für die Vorstellung.

Ann-Kathrin und Valentin Lusin fallen

Ann-Kathrin Bendixen (24) tanzte in einem Contemporary ihre Gefühle. Der Song dazu – "Am I Enough" – machte es ihr leicht: "Ich frage mich die ganze Zeit: Bin ich genug?" Der Tanz startete stark, bei einer Hebefigur fielen die Influencerin und Profi-Tänzer Valentin Lusin (37) allerdings um, was sogar Bendixens Top zerriss. Lusin danach verlegen: "War natürlich alles choreografiert." Llambi befand trotzdem: "Es war dein bester Tanz." Wertung: 19 Punkte.

Gabriel Kelly (22) freute sich über seinen Samba-Tanz: "Party, Stimmung, gute Laune!" Auf dem Parkett mit offenem Hemd stand Kelly seiner Profi-Tänzerin in Sachen Präsenz und Energie in nichts nach. Auch Angelo Kelly (42), ganz stolzer Papa, saß im Publikum. "Der Vater ist abgegangen wie ein Zäpfchen in der ersten Reihe!", berichtete Llambi. Und: "Du bist abgegangen wie die Feuerwehr!" 21 Punkte gab es für die kraftvolle Darbietung von der Jury.

Detlef D! Soost: Schlangen-Move und Sex pur

Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) tanzten eine sehr langsame Rumba zu "Ain't No Sunshine", wobei Soost einen Hüftschwung präsentiere, der die Jury zu allerlei sexuellen Anspielungen inspirierte. Mabuse lachte über Soosts "Schlangen-Move": "Ich habe viele Rumbas in meinem Leben gesehen, aber so noch nie." González sagte, dass Soost damit sogar Leonova in den Schatten gestellt habe. Llambi vergab die volle Punktzahl und urteilte: "Das war Sex pur, so muss Rumba sein!" Gesamtwertung: 26 Punkte.

Es folgte ein Jive von Sängerin Lulu (32) und Massimo Sinató (43). Zu "Hit The Road Jack" spielten die beiden eine Art Bonnie und Clyde-Pärchen, das sich gut gelaunt ins Gefängnis tanzte und die schlechte Kritik von letzter Woche vergessen ließ. González: "Energiebombe!", Llambi: "Voll im Rhythmus, so viel besser als letzte Woche!" 27 Punkte bekamen sie dafür von der Jury.

Llambi hat nicht genug Punkte

Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) tanzten als Mary Poppins und Schornsteinfeger einen gewollt albernen Charleston, bei dem jeder Schritt saß. Sogar die Jury schloss sich den Standing Ovations an. Llambi: "Das war dein Ding!" González: "Dein bisher bester Tanz!" Mabuse: "So muss es sein!" Llambi wollte sogar elf Punkte vergeben, Keller musste sich trotzdem mit der Höchstzahl von 30 Punkten zufriedengeben.

Den Abschluss machte Tony Bauer (28) mit einem Contemporary zu "7 Years". Der Comedian machte wenig falsch, gab allerdings auch zu wenig von sich preis. "Ich möchte, dass du dich noch mehr hingibst", befand Llambi mit Blick auf den emotionalen Tanz. Bauer erklärte: "Ich habe so viel geweint, ich lach lieber." Für die standhafte gute Laune gab es 19 Punkte.

Beim Discofox-Marathon zu Ballermann-Hits konnten die Paare anschließend noch zehn Extra-Punkte gewinnen. Nach acht langen Minuten standen Lulu und Massimo als letztes Paar auf der Tanzfläche und durften sich über die zehn Bonus-Punkte und einen Bierhut freuen.