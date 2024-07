Stars Ohne Perücke und Make-up: Motsi Mabuse kündigt Auszeit an

Motsi Mabuse - 2022 Frauen100 Get-Together In Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 16:00 Uhr

Motsi Mabuse ist für ihre Hingucker-Looks bei ‚Let’s Dance‘ bekannt. Nun zeigt sie sich ganz natürlich – ohne Make-up und Perücke.

Die Fans kennen Motsi in der Regel immer top gestylt. Normalerweise zeigt sie sich in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien mit viel Make-up, wunderschönen Looks und unterschiedlichen Perücken. Aktuell teilt sie einen Beitrag, auf dem sie sich ungeschminkt und mit ihrer natürlichen Frisur zeigt.

„Make-up-freie Tage! Es ist diese wunderbare Zeit im Jahr, in der mein Afro in voller Pracht erstrahlt!“, schwärmt die ‚Let’s Dance‘- Jurorin zu einem Instagram-Foto. Dieses zeigt sie natürlich mit kurzen Naturlocken und einem Haarband. Sie bereitet sich auf zukünftige Projekte vor und kündigt an, im Netz nicht allzu aktiv zu sein. „Ich nehme mir eine dringend benötigte Pause, um mich zu erholen und mich auf eine weitere aufregende Staffel von ‚Strictly Come Dancing‘ und die ‚Let‘s Dance‘-Tour vorzubereiten“, verrät sie.

Die über 600.000 Fans des ‚Let’s Dance‘-Stars zeigen nicht nur Verständnis für das Bedürfnis einen Gang zurückzuschalten, sondern erfreuen sich auch an der Naturschönheit von Motsi. „Du bist so hübsch – du siehst ohne Make-up sogar noch besser aus als mit“, zeigt sich eine Followerin völlig begeistert. Auch jemand anders bewundert den Schritt der Profitänzerin: „Du brauchst keine Schminke, Motsi. Du bist eine natürliche Schönheit.“ Andere User sprechen Motsi eine gewisse Vorreiter-Funktion zu: „Du brauchst absolut kein Make-up. Du bist ein Vorbild. Ich liebe es!“