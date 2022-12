Im Gespräch mit "The Sun" Lewis Capaldi – neues Album: Er kriegt Unterstützung von Ed Sheeran

Bang Showbiz | 02.12.2022, 10:00 Uhr

Eine Zeile von Lewis Capaldis neuem Song 'Pointless' stammt von Popstar Ed Sheeran.

Lewis Capaldi plaudert Details zu seiner neuen Musik aus.

Der schottische Singer-Songwriter hat am heutigen Freitag (2. Dezember) die Single „Pointless“ veröffentlicht. Hinter dem emotionalen Song steckt eine interessante Anekdote: Die erste Zeile stammt aus der Feder von Pop-Superstar Ed Sheeran.

„Ich möchte keine neuen Sound für mich kreieren“

„Ed hatte den Songtext ‚Ich bringe ihr Kaffee am Morgen, sie bringt mir inneren Frieden‘“, berichtet Lewis gegenüber „The Sun“. „Und so ziemlich jede andere Zeile der Eröffnungsstrophe passte einfach dazu.“ Auf Lewis‘ neues Album müssen die Fans dagegen noch eine Weile länger warten: „Broken By Desire To Be Heavenly Sent“ erscheint erst am 19. März 2023. Mit den neuen Songs will sich der Musiker selbst treu bleiben.

„Ich möchte keinen neuen Sound für mich selbst kreieren oder mich neu erfinden. Die Songs, die ich schreiben möchte, sind emotionale Songs über Liebe oder Verlust“, schildert der Star.



Besserer Klang, weil es Zuhause aufgenommen wurde

Die Aufnahmen zum neuen Album genoss der „Before You Go“-Interpret sehr, da die meisten Songs in seinem eigenen Zuhause entstanden seien. „Ich hatte das Gefühl, dass ich besser klinge, weil ich einfach in meiner eigenen Bude entspannt konnte“, erklärt er. „Außerdem wurde ein Großteil dieser Platte mit den Leuten gemacht, mit denen ich an der ersten gearbeitet habe: TMS, Phil Plested, Nick Atkinson und Edd Holloway. Mindestens einer von ihnen ist auf fast jedem Song.“ Dadurch habe eine sehr entspannte Atmosphäre geherrscht.