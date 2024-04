Musik Wie Beyoncé: Lily Allen macht jetzt auch Country-Musik

24.04.2024

Country statt Pop: Die britische Sängerin wechselt wie Beyoncé das Genre.

Lily Allen hat verraten, dass ihre neuen Songs „Country und Western“ sind – Wochen, nachdem sie Beyoncés Country-Album kritisiert hatte.

Die britische Popsängerin hat in Nashville – der Heimat des Country – einige neue Songs geschrieben. Im Gespräch mit Nick Grimshaw und Angela Hartnett im ‚Dish‘-Podcast erzählte Lily: „Ich schaffe gerade etwas Platz für Musik. Für Musik, die sich selbst offenbart. Es ist kein Album, es ist nur, ja, ich probiere einfach ein paar Sachen aus, um zu sehen, ob es funktioniert. Ich liebe Country- und Westernmusik. Außerdem habe ich das Gefühl, dass meine Texte eher Geschichten erzählen, so eine Art erzählerische Musik.“

Lily hat seit ‚No Shame‘ im Jahr 2018 keine Platte mehr veröffentlicht, aber sie arbeitet langsam daran, eine Sammlung an neuen Liedern aufzubauen. Im Gespräch mit ihrer engen Freundin Miquita Oliver in ihrem ‚Miss Me?‘-Podcast verriet sie: „Ich bin in Nashville, wo jeder wirklich gut ist. Es gibt so viel Erbe. Ich muss sagen, dass es ziemlich einschüchternd ist, hier zu sein. Die Leute sind wirklich talentiert. Ich habe gestern einen Song geschrieben, der ziemlich gut war, ich bin glücklich damit.“

Gleichzeitig bezeichnete sie Beyoncés Country-Album ‚Cowboy Carter‘ als „kalkuliert“ und lästerte über ihr Cover von Dolly Partons Hit ‚Jolene‘. „Es ist ziemlich interessant, wenn man versucht, ein neues Genre anzugehen, und man wählt einfach den größten Song dieses Genres, um ihn zu covern“, sagte Lily.

Co-Moderatorin Miquita witzelte daraufhin, dass es ironisch sei, dass auch Lily ein Country-Album mache. Die 38-Jährige erwiderte: „Ich versuche nicht, den Country-Markt zu erobern. Ich bin hier, weil ich Country-Musik liebe und immer geliebt habe – was nicht heißt, dass Beyoncé das nicht tut -, aber ich erzähle in meinen Songs Geschichten, und ein Großteil der Country-Musik tut das Gleiche. Ich denke, sie passt gut zu dem, was ich mache.“