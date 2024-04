Stars Gwen Stefani: Keine Zeit für die Musik

Gwen Stefani - Walk of Fame - 2023

Bang Showbiz | 10.04.2024, 09:38 Uhr

Die Sängerin gesteht, wie selten sie als Mutter und Ehefrau Zeit dafür hat, Musik zu machen.

Gwen Stefani spricht darüber, wie schwierig es ist, als Dreifach-Mutter Zeit für die Musik zu finden.

Die US-Sängerin wurde in den 90er Jahren als Mitglied von No Doubt berühmt, aber heute weiß die 54-Jährige nicht, wo sie in der Musiklandschaft steht. Die blonde Schönheit, die mit dem Country-Star Blake Shelton verheiratet ist, erzählte dem Magazin ‚NYLON‘: „Ich habe das neulich zu Blake gesagt: ‚Du verstehst das nicht – eine Mutter und eine Ehefrau zu sein und dann eine Platte zu schreiben?‘ Jeder könnte fragen: ‚Warum hat das so lange gedauert?‘ Nun, okay, ich möchte sehen, wie du versuchst, fünf Sekunden zu finden, um kreativ zu werden.“

Gwen hat es als schwierig empfunden, ihre Musikkarriere mit ihren Pflichten als Mutter in Einklang zu bringen. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale hat sie die Kinder Kingston (17), Zuma (15) und Apollo (10). „Es ist so schwer, das ins Leben zu quetschen, das ich habe“, gesteht sie. „Und deshalb denke ich, dass es mehr denn je etwas Besonderes ist. Es ist, wie wenn jemand sagt: ‚Oh mein Gott, ich muss mir die Haare färben‘ oder ‚Ich muss heute baden‘, nachdem er gerade ein Baby bekommen hat. Genau so ist es für mich, wenn ich Musik mache. Es ist so egoistisch – und besonders.“