Stars Lizzo: Sie will doch weiter Musik machen

Bang Showbiz | 03.04.2024, 08:00 Uhr

Lizzo verlässt die Musikindustrie nicht.

Die 35-Jährige drohte letzte Woche, dass sie sich ganz von ihrer Karriere zurückziehen würde, nachdem sie behauptet hatte, sie sei es „leid, von allen in ihrem Leben herumgezerrt zu werden“. Am Dienstag (2. April) zog sie ihre Aussage aber zurück und bestand darauf, dass sie damit meinte, dass sie aufhören wolle, negativem Gerede ihrer Aufmerksamkeit zu schenken.

In dem neuen Video sagte sie: „Wenn ich sage ‚Ich höre auf‘ meine ich, dass ich aufhöre, negativen Energien Aufmerksamkeit zu schenken. Was ich nicht aufgeben werde, ist die Freude meines Lebens, nämlich Musik zu machen… die sich mit Menschen verbindet. Denn ich weiß, dass ich nicht allein bin. In keiner Weise, Form oder Gestalt bin ich die einzige Person, die diese negativen Stimmen erlebt, die lauter zu sein scheinen als die positiven. Wenn ich nur einer Person die Inspiration oder Motivation geben kann, für sich selbst einzustehen und zu sagen, dass sie aufhört, negative Menschen gewinnen zu lassen, negative Kommentare gewinnen zu lassen, dann habe ich noch mehr getan, als ich mir erhofft hatte. In diesem Sinne werde ich weitermachen… und bleibe ich selbst.“

Die ‚About Damn Time‘-Hitmacherin, die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt, hatte zuvor erzählt, dass sie mit negativen Meinungen über ihre Arbeit im Internet zu kämpfen habe und nur andere mit ihrer Musik „glücklich“ machen wolle. Für die Gegenreaktionen habe sie „nicht unterschrieben“ und deswegen wolle sie den Ruhm ganz hinter sich lassen. Sie sagte: „Ich bin es leid, mich damit abzufinden, von jedem in meinem Leben und im Internet herumgezerrt zu werden. Alles, was ich will, ist, Musik zu machen und Menschen glücklich zu machen und der Welt zu helfen, ein bisschen besser zu sein, als ich sie vorgefunden habe. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass die Welt mich nicht dabei haben will. Ich habe mich nicht für diesen Sch*** angemeldet. Ich höre auf!“