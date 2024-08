Nach Geschwisterstreit Liam und Noel Gallagher bestätigen Oasis-Reunion und kündigen Tour an!

Oasis feiern Reunion. (jom/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 09:54 Uhr

"Das große Warten hat ein Ende": Liam und Noel Gallagher haben ihre Oasis-Reunion bestätigt und Tourtermine für 2025 angekündigt!

Gerüchte gab es bereits, jetzt steht es offiziell fest: Die Kultband Oasis steht kurz vor ihrer großen Reunion. Liam Gallagher (51) und Noel Gallagher (57) haben bei X einen Clip veröffentlicht, in dem Ausschnitte gemeinsamer Oasis-Auftritte zu sehen sind, unter anderem erklingt dabei ihr Hit "Wonderwall". Dazu veröffentlichten die Brüder neue Tourdaten ihrer 2009 aufgelösten Rockband.

Auf ihrer Website heißt es zudem: "Oasis beendeten heute die jahrelangen Spekulationen und bestätigten die lange erwarteten Konzerte in Großbritannien und Irland, die den heimischen Teil ihrer 'OASIS LIVE '25'-Welttournee bilden." Demnach werden Oasis im Sommer 2025 in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin auftreten. "Da dies ihre einzigen Shows in Europa im nächsten Jahr sein werden, wird dies einer der größten Live-Momente des Jahrzehnts sein", wird erklärt. Es sei jedoch geplant, dass Oasis im Laufe des nächsten Jahres auch auf anderen Kontinenten außerhalb Europas spielen werde.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/P8ZnhkmTom — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 27, 2024

Auftritt im Londoner Wembley-Stadion

In einem Statement erklärt die Band: "Die Kanonen sind verstummt. […] Das große Warten ist vorbei. Kommt und schaut es auch an. Es wird nicht im Fernsehen übertragen." Im Cardiff Principality Stadium wird die Band am 4. und 5. Juli zu sehen sein. Weiter geht es im Manchester Heaton Park am 11./12./19./20. Juli und im Londoner Wembley-Stadion am 25./26. Juli und 2./3. August. Es folgen Termine am 8./9. August im Murrayfield Stadium in Edinburgh und am 16./17. August im Croke Park in Dublin.

"Tickets für die Termine in Großbritannien werden am Samstag, den 31. August ab 9 Uhr (Ortszeit) über ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com und seetickets.com verkauft", wird auf der Website verkündet. "Tickets für Dublin werden am selben Tag ab 8 Uhr bei ticketmaster.ie erhältlich sein."

Die Gerüchte brodelten

Nach einem Streit der Gallagher-Brüder trennten sich Oasis im Jahr 2009. Seitdem kam es immer wieder zu Gerüchten um ein mögliches Comeback der Kultband aus den 1990er Jahren. Zuletzt heizte Oasis-Sänger Liam Gallagher die Gerüchteküche an: Nach seinem Headliner-Auftritt am Sonntag, den 25. August auf dem Reading Festival in der gleichnamigen britischen Stadt, sei ein mysteriöses Datum auf den Bildschirmen hinter dem Sänger erschienen, wie das britische Musikmagazin "NME" schreibt.

Am Dienstag, den "27.08.24" um 8:00 Uhr britischer Zeit konnten Fans der Kultband mit weiteren Informationen rechnen. Denn dieses Datum veröffentlichte Gallagher kurz nach seinem Auftritt ebenfalls auf X. Auch Bruder und Oasis-Gitarrist Noel Gallagher sowie der offizielle Account der Band teilten das Video kurz nach Gallaghers Ankündigung.