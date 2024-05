Mit Ehemann Chris Henchy Liebeserklärung: Brooke Shields feiert ihren 23. Hochzeitstag

Brooke Shields und Chris Henchy haben 2001 geheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 22:16 Uhr

Brooke Shields schwebt auch nach über zwei Jahrzehnten Ehe noch auf Wolke sieben. Zum Liebes-Jubiläum mit ihrem Ehemann Chris Henchy teilte sie nun Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.

Brooke Shields (58) gibt ihren Followern einen Einblick in ihre Gefühslwelt. Am 26. Mai feierte die Schauspielerin ihren Hochzeitstag: Seit 23 Jahren ist sie nun schon mit ihrem Ehemann Chris Henchy (60) verheiratet. Zu diesem besonderen Anlass dufte eine Liebeserklärung auf ihrem Instagram-Account nicht fehlen. "Heute bin ich 23 Jahre mit der Liebe meines Lebens verheiratet", schrieb sie unter den Beitrag.

Dazu teilte die US-amerikanische Schauspielerin verschiedene Fotos mit ihrem Ehemann. Auf den Schnappschüssen ist das Paar unter anderem an seinem Hochzeitstag im Jahr 2001 zu sehen. "Mir wird immer noch schwindlig davon, mit dir zusammen zu sein, Henchy!", schloss Shields ihr Liebesbekenntnis.

Gleich zwei Hochzeitsfeiern

Brooke Shields und der Drehbuchautor Chris Henchy lernten sich 1998 an einem Set kennen und verlobten sich zwei Jahre später. Die Eheleute haben eigentlich gleich zwei Hochzeitstage, denn sie gaben sich 2001 doppelt das Jawort. Zunächst heirateten sie im April in einer privaten Zeremonie auf Catalina Island in Kalifornien. Einen Monat später wurde die Ehe am 26. Mai bei einer größeren Hochzeit in Palm Beach erneut besiegelt. Die beiden gemeinsamen Töchter machten 2003 und 2006 das Glück perfekt.

Zuvor war Shields zwei Jahre mit dem Tennisstar Andre Agassi (54) verheiratet gewesen. Die Ehe von Agassi und Shields wurde 1999 annulliert. Der Sportler ist seit 2001 mit Steffi Graf (54) verheiratet.