Tiefgründiger Instagram-Post „Höhen und Tiefen“: Hilaria und Alec Baldwin feiern 12. Hochzeitstag

Alec und Hilaria Baldwin haben am 30. Juni 2012 geheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 14:57 Uhr

Am 30. Juni 2012 heiratete Alec Baldwin seine Partnerin Hilaria. Zum 12. Hochzeitstag teilte das Paar gegenseitige Liebeserklärungen im Netz. Ihre Ehe habe "Höhen und Tiefen" erlebt, gestand der Schauspieler offen und ehrlich.

Alec Baldwin (66) muss sich in wenigen Tagen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Zuvor feierten er und seine Frau Hilaria (40) am 30. Juni ihren 12. Hochzeitstag. "Gutes und Schlechtes. Höhen und Tiefen. Sieben Kinder. […] Vier Hunde. Vier Katzen. Trotz einiger schwieriger Zeiten für mich würde ich nichts davon tauschen wollen", schrieb der Hollywoodstar auf seinem Instagram-Account.

Dazu teilte er zwei Bilder seiner Hochzeit und ein aktuelles Selfie mit seiner Ehefrau. "Obwohl ich mich in dem Moment in dich verliebt habe, als ich dich kennenlernte, schien es ein Traum zu sein, dich zu heiraten", erinnerte der Schauspieler sich. Anschließend gratulierte er Hilaria, mit der er sieben gemeinsame Kinder hat, zum Hochzeitstag und bezeichnete sie als sein "Geschenk".

"Wir halten uns fest"

Auch Hilaria spielte in der Liebeserklärung für ihren Mann auf die schwierigen Zeiten an. "Es gab nicht nur freudige Höhen und traurige Tiefen, die das Leben unweigerlich mit sich bringt, sondern wir haben auch sonst alles erlebt: Seitwärts, Zickzack, große Liebe und auch Dinge, die so schmerzhaft sind und deutlich rückwärts gehen", teilte sie auf ihrem eigenen Instagram-Kanal. Das Paar sei dankbar für jeden gemeinsamen Tag und "halte aneinander fest".

Prozess wegen fahrlässiger Tötung startet Mitte Juli

Der Hochzeitstag folgt nur wenige Tage, nachdem die Anklage gegen Alec Baldwin erneut bestätigt wurde. Seine Anwälte scheiterten ein weiteres Mal daran, den anstehenden Prozess wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) am Set seines Films "Rust" abzuwenden. Am 9. Juli muss er sich wegen des tödlichen Schuss-Vorfalls wie geplant den Geschworenen stellen. Im Falle einer Verhaftung drohen Baldwin bis zu 18 Monate Haft.

Der US-Amerikaner beteuert weiterhin seine Unschuld: Er habe den Abzug der Requisiten-Waffe, die die Kamerafrau im Oktober 2021 tötete, nicht betätigt. Hilaria Baldwin steht fest hinter ihrem Mann. "Wenn man etwas Schweres durchmacht, weiß man, dass nicht jeder Tag gleich sein wird. Es gibt Momente am Tag, die sehr schwer sind. Die Nächte sind hart, die Albträume sind hart. Also bin ich einfach da und sage: 'Ich bin da und kümmere mich um dich'", erklärte sie "Extra" im Dezember 2022 in einem Interview.