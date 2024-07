Mit Pärchenbild auf Instagram Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco feiern 13. Hochzeitstag

Fürst Albert und Fürstin Charlène heirateten am 1. Juli 2011 standesamtlich. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 16:21 Uhr

Am 1. Juli 2011 heirateten Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène standesamtlich im Fürstenpalast von Monaco. Zum 13. Hochzeitstag des Paares teilten die monegassischen Royals ein gemeinsames Foto.

Am 1. Juli jährt sich der standesamtliche Hochzeitstag von Fürst Albert (66) und seiner Ehefrau Fürstin Charlène (46) zum 13. Mal. Zu diesem Anlass teilten die monegassischen Royals einen Beitrag auf ihrem Instagram-Account. "Alles Gute zum Hochzeitstag an ihre Hoheiten Prinz Albert II. und Prinzessin Charlène", hieß es darin schlicht.

Auf dem Foto ist das Fürstenpaar von hinten auf dem Balkon seines Palastes zu sehen und lächelt sich liebevoll an. Vor den Eheleuten stehen ihre beiden Kinder Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (9). Albert legt seinen Arm vertraut auf Charlènes Rücken.

Hand in Hand vor dem Hochzeitstag

Auch wenige Tage vor ihrer Veilchenhochzeit zeigte sich das Paar, dem schon zahlreiche Ehekrisen nachgesagt wurde, vertraut in der Öffentlichkeit. Am 26. Juni schritten Albert und Charlène Hand in Hand zur Verkündung der monegassischen Teilnehmer bei den Olympischen Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August).

Für den ehemaligen Bobfahrer und die einstige Schwimmerin war das eine besondere Veranstaltung, denn beide nahmen selbst mehrfach an Olympia teil und lernten sich 2000 bei einer Sportveranstaltung kennen. Auch ihren ersten gemeinsamen Auftritt absolvierten sie 2006 bei den Olympischen Winterspielen. Fünf Jahre später heirateten Albert und Charlène in einer dreitägigen Zeremonie.

Auf das standesamtliche Jawort im Fürstenpalast folgte am 2. Juli die kirchliche Trauung unter freiem Himmel vor 3.500 Gästen, darunter andere Adelige aus aller Welt, Politiker und Persönlichkeiten wie Karl Lagerfeld (1933-2019). 2014 kamen ihre Zwillinge zur Welt.