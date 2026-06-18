Stars Lil Nas X enthüllt Diagnose von bipolarer Störung

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 10:04 Uhr

Lil Nas X hat über die Diagnose seiner bipolaren Störung gesprochen.

Lil Nas X wurde mit einer bipolaren Störung diagnostiziert.

Der 27-jährige Rap-Star wurde im August 2025 in Los Angeles festgenommen, nachdem er in den frühen Morgenstunden durch die Straßen der Stadt geirrt war. Nun hat Nas verraten, dass er nach dem öffentlichkeitswirksamen Vorfall „ein paar Monate“ in einer Rehabilitationsklinik verbrachte.

Der Chartstürmer, dem vorgeworfen wurde, einen Polizeibeamten verletzt und sich der Festnahme widersetzt zu haben, sagte auf Instagram: „Ich war ein paar Monate in einer Reha, und seitdem bin ich wieder zu Hause – entweder in Atlanta bei meiner Familie oder in Los Angeles mit mir selbst und Freunden – und versuche, mich wieder zu erden und aus meinem Kopf herauszukommen.“

Nas gab auch zu, dass er nur ungern öffentlich über seine Diagnose sprechen wollte. Der Musiker, dessen bürgerlicher Name Montero Hill lautet, sagte aber: „Als ich die Diagnose einer bipolaren Störung bekam, hatte ich das Gefühl, dass ich es eigentlich schon seit ein paar Jahren wusste. Aber ich wollte es nicht zugeben, weil ich keine Medikamente nehmen wollte und weil ich nicht wollte, dass die Leute anders über mich denken.“ Er wollte die mentale Krankheit nicht zu all den anderen Dingen hinzufügen, die ihm das Leben bereits schwerer machen. Er fügte hinzu: „Ich meine, ich bin ohnehin schon schwarz und schwul. Verdammt, Gott, gib mir doch mal eine Pause – schwarz, schwul und bipolar? Ich spiele das Leben auf einem extrem hohen Schwierigkeitsgrad.“

Nas betonte aber auch, dass es ihm heute deutlich besser gehe als noch im vergangenen Jahr. Der Rapper, dessen Anklagen fallengelassen werden sollen, sofern er seine Behandlung fortsetzt und sich in den nächsten zwei Jahren gesetzeskonform verhält, sagte: „Im Ernst: Mir geht es viel besser, ich fühle mich besser, ich kann frei kreativ sein, und ich habe weniger Angst im Herzen. Ich halte einfach an und rieche die Rosen.“

Anschließend bestätigte Nas, dass er in den vergangenen Monaten an neuer Musik gearbeitet habe. Der ‚Old Town Road‘-Hitmacher, der seit ‚Montero‘ im Jahr 2021 kein Album mehr veröffentlicht hat, sagte: „Ich freue mich darauf, diese Reise mit euch zu gehen, dieses nächste Kapitel. Danke, dass ihr zu mir gehalten habt. Ich liebe euch, und alles, was ich tun möchte, ist weiterhin zu versuchen, euch stolz zu machen und mich selbst stolz zu machen.“