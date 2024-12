Stars Lil Nas X: Keine Fragen mehr zum Sexleben

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2024, 10:00 Uhr

Der Musiker möchte, dass seine Fans aufhören ihn nach seinem Sexleben zu fragen.

Lil Nas X will keine Fragen mehr zu seinem Sexleben beantworten.

Der 25-jährige Rapper lebt offen queer und ist für seine heißen, oft nicht wirklich jugendfreien Texte bekannt. Jetzt kündigte Nas jedoch an, dass er keine weiteren Songs mehr über Sex produzieren wolle. In einer Instagram-Fragerunde am Mittwoch (4. Dezember) erklärte er: „Ich mag es nicht, wenn ihr mich alle diese Sachen fragt. Ich will nicht über Sex und so etwas reden, wenn es nicht um Musik geht. Ich möchte das nicht mehr. Also stellt mir keine Sexfragen. Ich bin ab jetzt sexuell konservativ.“

Auf die ziemlich intime Frage eines Fans, „wie groß“ er sei, schrieb Nas zur Antwort: „Mein Herz ist riesig und ich trage Liebe für so viele Menschen in mir. Ich habe so viel Liebe in meinem Herzen für so viele Menschen.“ Seine Fans scheinen Sex jedoch zu ihrem großen Thema gemacht zu haben, wie ein Vorfall bei einem Konzert in Schweden vor einiger Zeit beweist, bei dem der Rapper einem Sexspielzeug ausweichen musste, das auf die Bühne geworfen wurde.