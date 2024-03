Fashion Week in Paris Lila Grace Moss stiehlt im Strick-Minikleid allen Models die Show

Lila Grace Moss weiß, wie man außergewöhnliche Looks auf dem Laufsteg präsentiert - wie hier bei Stella McCartney. (the/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 21:19 Uhr

Ein gewagter Laufsteg-Look: Lila Grace Moss lief bei der Modenschau von Stella McCartney in Paris in einem ungewöhnlichen Minikleid aus Strickschlaufen über den Catwalk - und macht sich in der Model-Branche ihren eigenen Namen.

Was für ein bizarrer, aber aufsehenerregender Look! Bei der Fashion Week in Paris lief Lila Grace Moss (21) über den Laufsteg von Modedesignerin Stella McCartney (52) und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Die Tochter von Kate Moss (50) präsentierte ein außergewöhnliches Minikleid, das aus hunderten von übereinander liegenden Strickschlaufen bestand. Zudem leuchtete die gewagte Kreation in einem hellen Blauton.

Das voluminöse Outfit verhüllte während der Fashion Show den kompletten Oberkörper sowie die Arme der 21-Jährigen und war bis zum Hals hochgeschlossen. Lila Graces lange Beine hingegen kamen durch das kurze Kleid umso mehr zur Geltung. Ihre Füße steckten in schlichten weißen High-Heels. Schlichtes Make-up sowie offene Haare, die im Kragen des Kleids verschwanden, rundeten den Laufsteg-Look ab.

Lila Grace Moss tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter

Lila Grace Moss tritt seit ihrer Teenager-Zeit immer mehr in die Model-Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Sie war bereits das Gesicht von Marc Jacobs Beauty, lief 2020 erstmals für MiuMiu über den Laufsteg sowie letztes Jahr für Victoria's Secret, modelte in Kampagnen für Pepe Jeans und war auch bereits auf dem Cover der "Vogue" zu sehen. Im Alter von 15 Jahren nahm sie ihre Mutter in ihrer Agentur namens Kate Moss Agency unter Vertrag. Es läuft gut: Derzeit ist Lila Grace bei mehreren Fashion Shows in Paris zu sehen.