Premiere der vierten Staffel Lily Collins & Ashley Park: „Emily in Paris“-Stars versprühen Glamour

Lily Collins (li.) und Ashley Park in Los Angeles. (jom/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 10:27 Uhr

Lily Collins und Ashley Park haben bei der Premiere zur vierten Staffel "Emily in Paris" in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen. Die beiden Schauspielerinnen glänzten in glamourösen Looks.

Lily Collins (35) und Ashley Park (33) haben am Mittwoch (14. August) die Premiere der vierten Staffel ihrer Netflix-Serie "Emily in Paris" in Los Angeles beehrt und dabei mit ihren edlen Looks bezaubert. Hauptdarstellerin Lily Collins, die in der Serie Emily Cooper verkörpert, setzte auf eine schwarze Robe, während Park, die Emilys Freundin Mindy spielt, in einer silbernen Variante erschien.

Lily Collins wählte ein ärmelloses, bodenlanges Kleid mit einem kleinen Schlitz am hinteren Teil der Robe. Das Oberteil war mit glitzernden Pailletten besetzt und ein Schößchen an der Taille und der durchsichtige Rock mit Rautenmuster sorgten für einen extravaganten und glamourösen Look. Zum Kleid kombinierte Collins, deren Figur der Emily ebenfalls regelmäßig für modische Highlights sorgt, funkelnde Ohrhänger, einen silbernen Ring und spitze Pumps in Schwarz. Ihre kinnlangen Haare trug sie glatt und im Mittelscheitel frisiert. Beim Make-up setzte sie auf etwas Mascara und einen kastanienbraunen Lippenstift.

Ashley Park erschien in einer silbernen Metallic-Robe. Das One-Shoulder-Kleid wurde mit Drapierungen, einem hohen Schlitz und einem Rock aus Stoffbahnen zum Hingucker auf dem rosa Premierenteppich. Dazu kombinierte sie silberne Plateau-High-Heels, Diamantohrringe sowie silberne Ringe. Ihre langen Haare trug die Schauspielerin zu einem hohen Pferdeschwanz. Beim Make-up wählte sie dezenten Lidschatten und nudefarbenen Lipgloss.

Staffel vier von "Emily in Paris" erstmals zweigeteilt

Staffel vier von "Emily in Paris" erscheint erstmals zweigeteilt: Fünf Episoden gibt es ab 15. August zu sehen. Am 12. September erscheinen dann die restlichen fünf Folgen auf Netflix. In der romantischen Comedyserie geht es nach dem dramatischen Finale der dritten Staffel und Camilles (Camille Razat, 30) gescheiterter Hochzeit ebenso dramatisch weiter. Eigentlich wäre der Weg für Emily (Collins) und ihren Langzeitschwarm Gabriel (Lucas Bravo, 36) frei. Doch erwartet der Küchenchef auch ein Baby mit seiner ehemaligen Verlobten. Mindys (Park) Band bereitet sich derweil auf den Eurovision Song Contest vor, und Emilys dominante Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 61) sowie das Team der Agence Grateau haben mit Umstrukturierungen zu kämpfen.