Film Lily Gladstone: Wechsel auf den Regiestuhl?

Lily Gladstone wins at the SAG Awards Feb 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigt sich nicht abgeneigt von der Idee, hinter die Kamera zu wechseln.

Lily Gladstone kann sich vorstellen, in der Zukunft Regie zu führen.

Die Schauspielerin erhielt für ihre Rolle in dem Film ‚Killers of the Flower Moon‘ als erste indigene Person einen Golden Globe Award und wurde außerdem für einen Oscar nominiert.

Auf die Frage, ob sie darüber nachgedacht hat, künftig auch als Regisseurin oder Drehbuchautorin zu arbeiten, sagt Lily gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich glaube nicht, dass ich im Moment den Fokus dafür habe, aber ich bin in letzter Zeit darauf angesprochen worden. Eine meiner Tanten sagte mir, dass sie es nicht erwarten kann, das von mir zu sehen. Sie meinte: ‚Wir brauchen auch unseren Martin Scorsese und ich glaube, du hast das Zeug dazu‘. Und das ist ein großes Kompliment. Die Arbeit mit der Community und die Förderung von Inspiration inspirieren mich sehr. Irgendwann könnte das also sehr wohl in meiner Zukunft liegen.“

Die 37-Jährige glaubt, dass sich Hollywood in den letzten Jahren verändert hat, so dass es mehr Möglichkeiten für indigene Schauspieler und Filmemacher gibt. „Natürlich wird eine Hauptrolle in einem Scorsese-Film die Karriere eines jeden Schauspielers verändern. Aber es ist schon bemerkenswert, wenn ich höre, dass einer meiner liebsten indigenen Autoren etwas für eine Serie oder einen Film in der Entwicklung hat“, schildert sie.

Es freue sie, mittlerweile „einfach nur als Schauspieler“ wahrgenommen zu werden. „Ich glaube, dass viele von uns einfach mehr Möglichkeiten haben und dass es ein größeres Bedürfnis gibt, Geschichten über unsere Lebenserfahrung als indigene Menschen zu sehen“, fügt die Darstellerin hinzu.