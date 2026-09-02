Stars Lionel Richie weiterhin auf Intensivstation – Ärzte untersuchen mögliche Herzprobleme

Lionel Richie - MAY 2026 - GETTY - Headlining Acrisure Amphitheater Michigan BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 09:00 Uhr

Der Sänger befindet sich weiterhin auf der Intensivstation, nachdem er am Wochenende auf der Bühne gesundheitliche Probleme hatte.

Lionel Richie wird nach seinem Zusammenbruch auf der Bühne am Wochenende weiterhin auf einer Intensivstation behandelt.

Ärzte untersuchen demnach mögliche herzbedingte Probleme. Der legendäre Musiker sollte am Dienstag (1. September) aus einem Krankenhaus in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri entlassen werden. Laut ‚TMZ‘ wird der 77-Jährige jedoch weiter medizinisch betreut und soll nun voraussichtlich am Mittwoch (2. September) das Krankenhaus verlassen. Wie das Portal berichtet, soll der vierfache Grammy-Gewinner sein Team gebeten haben, einen Stuhl auf die Bühne zu bringen, als er seinen Auftritt am Samstag (29. August) im The Muny in St. Louis mit ‚All Night Long (All Night)‘ beendete.

Kurz nach dem Konzert begab sich Lionel vorsichtshalber selbst ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen. Dort wurde er auf der Intensivstation behandelt. Der nächste Auftritt seiner ‚Sing a Song All Night Long Tour‘ ist für den 26. September in San Francisco geplant. Erst im Juli war Lionel nach einem gesundheitlichen Zwischenfall, der die erste Woche seiner Tour unerwartet unterbrochen hatte, auf die Bühne zurückgekehrt. Wie die ‚Minnesota Star Tribune‘ berichtete, hatte der Sänger am Eröffnungsabend der Tour in St. Paul, Minnesota, gerade ‚Dancing on the Ceiling‘ gesungen, als ihm schwindelig wurde. Er setzte sich auf der Bühne hin und beendete den Auftritt anschließend vorzeitig.

Auf ärztlichen Rat legte Lionel eine Pause ein, weshalb geplante Konzerte in Chicago, Illinois, und Columbus, Ohio, verschoben wurden. Danach setzte er seine Tour in Pittsburgh fort. Nach seinen Auftritten in Pittsburgh, Pennsylvania, und Detroit, Michigan, bedankte sich der ‚Hello‘-Interpret auf Instagram für die Unterstützung seiner Fans. „Danke für jede Nachricht, jedes freundliche Wort und für all eure Liebe. Mir geht es gut, und ich bin euch allen dankbar“, schrieb er. Die Konzerte in Pittsburgh und Detroit hätten ihm viel Spaß gemacht. Zuvor hatten Live Nation Chicago und das United Center mitgeteilt, Lionel habe auf ärztlichen Rat zwei Auftritte verschoben, um sich vollständig zu erholen.