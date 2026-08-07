Musik Earth, Wind Fire verschieben Konzert mit Lionel Richie nach medizinischem Notfall

Earth Wind and Fire at Tribeca Festival New York June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 11:00 Uhr

Earth, Wind Fire verschieben das Konzert mit Lionel Richie nach einem medizinischem Notfall.

Earth, Wind Fire mussten ihren gemeinsamen Auftritt mit Lionel Richie kurzfristig absagen, nachdem ein Mitglied der Band einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Die Gruppe sollte den 77-jährigen Sänger am Donnerstag (06. August) im Chase Center in San Francisco im Rahmen seiner ‚Sing A Song All Night Long Tour‘ begleiten. Ein Nachholtermin soll in Kürze bekannt gegeben werden. In einem auf Instagram veröffentlichten Statement erklärten die Interpreten des Hits ‚September‘: „Aufgrund eines medizinischen Notfalls, der ein Mitglied unserer Band betrifft, können wir heute Abend leider nicht wie geplant im Chase Center in San Francisco auftreten. Der gemeinsame Auftritt mit Lionel Richie wird deshalb verschoben. Ein neuer Termin wird in Kürze bekannt gegeben. Ticketinhaber sollten ihre Eintrittskarten behalten – sie behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Alternativ können sie dort, wo sie gekauft wurden, erstattet werden.“

Welches Bandmitglied von dem medizinischen Notfall betroffen ist, teilte Earth, Wind Fire nicht mit. Bereits im vergangenen Monat hatte auch Lionel Richie wegen gesundheitlicher Probleme seine Tour vorübergehend unterbrechen müssen. Wie die ‚Minnesota Star Tribune‘ berichtete, hatte sich der vierfache Grammy-Preisträger beim Eröffnungskonzert seiner Tour in St. Paul (Minnesota) während der Performance von ‚Dancing on the Ceiling‘ plötzlich schwindelig gefühlt. Er setzte sich zunächst auf der Bühne hin und beendete den Auftritt anschließend vorzeitig. Nachdem Ärzte ihm eine Ruhepause verordnet hatten und Konzerte in Chicago (Illinois) sowie Columbus (Ohio) verschoben worden waren, kehrte Lionel Richie in Pittsburgh auf die Bühne zurück. Nach seinen Auftritten in Pittsburgh und Detroit bedankte sich der Sänger auf Instagram bei seinen Fans: „Danke für jede Nachricht, jedes liebe Wort und eure ganze Unterstützung. Mir geht es gut, und ich bin euch allen sehr dankbar.“ Er ergänzte: „Pittsburgh und Detroit waren einfach fantastisch. Die Energie, das Tanzen und die Gesichter im Publikum – wir haben gemeinsam unvergessliche Erinnerungen geschaffen. Wir sehen uns in Toronto … dann feiern wir die ganze Nacht durch.“

Schon vor seiner Rückkehr hatten die Veranstalter bekannt gegeben, dass Lionel Richie auf ärztlichen Rat zwei Konzerte verschieben müsse, um sich vollständig zu erholen. In einer gemeinsamen Mitteilung von Live Nation Chicago und dem United Center hieß es: „Auf Empfehlung seiner Ärzte, sich auszuruhen und vollständig zu genesen, verschiebt Lionel Richie seine Konzerte am Freitag, 26. Juni, in Chicago (Illinois) sowie am Samstag, 27. Juni, in Columbus (Ohio). Gemeinsam mit Earth, Wind Fire wird er am Dienstag, 30. Juni, in Pittsburgh (Pennsylvania) auf die Bühne zurückkehren. Lionel ist zutiefst traurig über die Verschiebung dieser beiden Konzerte und kann es kaum erwarten, wieder für seine Fans aufzutreten.“