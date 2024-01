"Unüberbrückbare Differenzen" Lisa Bonet reicht Scheidung von Jason Momoa ein

08.01.2024

Lisa Bonet hat rund zwei Jahre nach der offiziellen Trennung die Scheidung von Jason Momoa eingereicht. Um die gemeinsamen Kinder möchten die Stars sich zusammen kümmern.

Vor ziemlich genau zwei Jahren haben "Aquaman"-Star Jason Momoa (44) und seine Ehefrau Lisa Bonet (56) öffentlich mitgeteilt, dass sie sich getrennt haben. Erst jetzt hat die Schauspielerin die Scheidung eingereicht, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten.

Die beiden Stars waren seit 2005 zusammen, hatten aber erst im Oktober 2017 geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder – die 2007 geborene Tochter Lola und den 2008 zur Welt gekommenen Sohn Nakoa-Wolf. Bis zu ihrer Trennung galten die Schauspieler als eines der Traumpaare Hollywoods.

Momoa und Bonet leben offenbar schon deutlich länger voneinander getrennt als bisher angenommen. Der Öffentlichkeit teilten sie die Trennung im Januar 2022 offiziell mit, in den eingereichten Unterlagen führe Bonet als Trennungsdatum jedoch jetzt den 7. Oktober 2020 an, wie "People" berichtet. Als Grund seien in dem Antrag auf Auflösung der Ehe die in Hollywood-Scheidungen oftmals üblichen, "unüberbrückbaren Differenzen" vermerkt.

Keine der beiden Seiten fordere demnach Unterhaltszahlungen, zudem poche Bonet auf ein gemeinsames Sorgerecht für die Kinder. Weitere Details sind nicht bekannt. Schon in seinem gemeinsamen Statement im Januar 2022 hatte das Paar jedoch angedeutet, dass es sich wohl im Guten getrennt hatte. "Die Liebe zwischen uns geht weiter und entwickelt sich so, wie sie erkannt und gelebt werden möchte. Wir geben uns gegenseitig die Freiheit, die zu sein, die wir lernen zu werden…", hieß es damals unter anderem bei Instagram.