Stars Lizzo: Endlich wieder glücklich

Lizzo at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 12:13 Uhr

Die 35-jährige Sängerin kann nach langer Zeit endlich wieder nach vorne schauen.

Lizzo hat ihren Tiefpunkt endlich überwunden.

Die 35-jährige Sängerin kündigte vor zwei Monaten an, das Musikbusiness hinter sich zu lassen. Jetzt erklärte sie auf Instagram, dass sie nach langer Zeit endlich wieder optimistisch in die Zukunft blicke. „Ich bin glücklicher als zu keinem anderen Zeitpunkt in den letzten zehn Monaten“ berichtet Lizzo in ihrem Beitrag. „Das Seltsame an Depressionen ist, dass man erst weiß, dass man sie hatte, wenn man sie überwunden hat.“

Die ‚Truth Hurts‘-Interpretin schreibt weiter, dass die „dunkle Wolke“, die sie zuvor tagtäglich begleitet hatte, langsam aber sicher abziehe. Außerdem verrät sie, dass sie derzeit an neuem musikalischen Material arbeite. „Ich bin sicherlich nicht ganz so sorglos wie früher“, erklärt Lizzo. „Aber die dunkle Wolke, die mich jeden Tag verfolgt hat, lichtet sich endlich. Mein Lächeln erreicht wieder meine Augen und das ist ein Erfolg. Ich dachte mein Album wäre fertig, aber ich muss dieses gute Gefühl so schnell wie möglich in einen Hit umwandeln. Danke für eure Geduld.“ Die Musikerin sah sich vor längerer Zeit schweren Vorwürfen ausgesetzt, als einige ihrer ehemaligen Mitarbeiterinnen sie beschuldigten, ein toxisches Arbeitsumfeld zu schaffen. Auch viele ihrer Fans wandten sich damals von Lizzo ab.