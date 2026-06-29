Musik Lizzo kämpfte nach Chart-Enttäuschung mit ihren Gefühlen

Lizzo - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - 'Infinite Icon: A Visual Memoir BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 11:00 Uhr

Lizzo fühlte sich „gestresst und wirklich traurig“, nachdem ihr neues Album ‚Bitch‘ nicht in die Charts gekommen war.

Die 38-jährige Sängerin veröffentlichte am 5. Juni ihr fünftes Album, doch ‚Bitch‘ schaffte es weder in die US-amerikanische Billboard-200-Charts noch in die Top 100 der britischen Albumcharts – und Lizzo gab zu, dass sie sich nach ihren früheren Chart-Erfolgen von diesem „herzzerstörenden“ Ergebnis sehr betroffen fühlte.

Bei einem Auftritt im ‚Swiftologist‘-Podcast erklärte Lizzo: „Ich glaube, als das Album gerade erschien, habe ich mir das sehr zu Herzen genommen. Wirklich, wirklich sehr … Ich habe meine eigenen Gefühle verletzt und war ein paar Tage lang sehr gestresst und sehr traurig, weil ich dachte: ‚Moment mal, das ist doch mit das Beste, was ich je gemacht habe.'“ Sie fügte hinzu: „Ich musste mich damit abfinden, dass sich nicht nur die Musikindustrie in den letzten drei Jahren verändert hat – und darüber müssen wir reden, wir müssen über den Radio-Aspekt sprechen, für den ich ordentlich die Leviten gelesen bekommen habe, aber es passiert nun mal und es ist wahr. Aber auch meine Beziehung und meine musikalische Verbindung zur Welt sind anders. Und ich glaube, ich musste das erst einmal betrauern.“

Lizzos letztes Album ‚Special‘ erreichte 2022 Platz zwei der Billboard-200-Charts, während ihr vorheriges Album ‚Cuz I Love You‘ aus dem Jahr 2019 es auf Platz sechs schaffte. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so verrückt werden würde, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so [schlimm] werden würde … und es gab etwa 24 Stunden in meinem Leben, in denen ich meinen Erfolg und meinen Wert an einer Zahl gemessen habe, und ich glaube, das war niederschmetternd.“