Musik Joel Corry führt Gespräche mit Jennifer Lopez über neue Musik

Joel Corry at the Capital Jingle Bell Ball - Getty - London - December - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 11:00 Uhr

Joel Corry führt Gespräche mit Jennifer Lopez über neue Musik.

Joel Corry befindet sich derzeit in Gesprächen mit Jennifer Lopez über eine mögliche musikalische Zusammenarbeit.

Der 37-jährige Star-DJ arbeitete bereits mit der 56-jährigen Sängerin und Schauspielerin zusammen, als er ihren Hit ‚Get Right‘ aus dem Jahr 2005 remixte. Nun ist er überzeugt, dass die beiden in naher Zukunft erneut gemeinsam an einem Song arbeiten werden. Gegenüber der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er: „Ich stehe immer noch mit J.Lo und ihrem Team in Kontakt, und wir versuchen, gemeinsam an neuer Musik zu arbeiten. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass das passiert.“

Joel bezeichnete es als „Ehre“, ‚Get Right‘ in eine energiegeladene Sommerhymne zu verwandeln, die 2025 veröffentlicht wurde. Er freue sich darauf, erneut mit Jennifer Lopez zusammenzuarbeiten. Er erklärte: „Sie liebt Dance-Musik, und den Remix von ‚Get Right‘ im vergangenen Jahr für sie zu machen, war eine große Ehre. Es war großartig, sie kennenzulernen und diese Freundschaft aufzubauen. Ich freue mich darauf, dass sie noch mehr in diese Richtung macht.“

Auch mit David Guetta verbindet Joel eine enge Freundschaft. Den französischen DJ bezeichnet er sogar als „den König von Ibiza“. Er sagte: „Ich spreche ständig mit ihm. In ein paar Wochen trete ich mit ihm im Ushuaïa auf. Er bucht mich jedes Jahr wieder, damit ich ihn dort unterstütze. Er ist der Beste. Er ist der König von Ibiza.“

Joel verriet bereits zuvor, dass er gemeinsam mit Kylie Minogue in einem Studio in Los Angeles gearbeitet habe. Allerdings haben die beiden bislang noch keinen gemeinsamen Song veröffentlicht. 2024 erklärte er: „Wir hatten ein paar wirklich tolle Tage zusammen im Studio in L.A. Die Stimmung war großartig und die Musik ebenfalls. Sie hatte gerade ihr Album fertiggestellt, deshalb gab es dafür wahrscheinlich bereits einen festen Plan. Und ich bin natürlich auch mit meinen eigenen Projekten beschäftigt. Aber wir stehen weiterhin in Kontakt, und ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft etwas gemeinsam veröffentlichen können.“