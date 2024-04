Stars Lizzo: Sie gibt die Musik auf

Lizzo - May 2022 - Met Gala - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2024, 12:00 Uhr

Lizzo hat das Musikgeschäft „verlassen“.

Die 35-jährige Sängerin hat in den sozialen Medien angedeutet, dass sie ihre Musikkarriere aufgeben wird, und erklärt, dass sie es „leid ist, von allen mitgeschleppt zu werden“.

Die ‚Truth Hurts‘-Hitmacherin schrieb auf Instagram: „Ich bin es leid, mich damit abzufinden, von jedem in meinem Leben und im Internet herumgezerrt zu werden. Alles, was ich will, ist, Musik zu machen und Menschen glücklich zu machen und der Welt zu helfen, ein bisschen besser zu sein, als ich sie vorgefunden habe. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass die Welt mich nicht dabei haben will. Ich habe es ständig mit Lügen zu tun, die über mich erzählt werden, um Einfluss und Ansichten zu haben. Ich bin jedes Mal die Zielscheibe des Witzes, weil ich so aussehe. Mein Charakter wird von Leuten zerpflückt, die mich nicht kennen und meinen Namen nicht respektieren. Dafür mache ich das nicht.“ Lizzo, die mehr als zehn Millionen Instagram-Follower hat, beendete ihren Post mit den Worten: „Ich kündige.“ Dahinter setzte sie ein Peace-Zeichen.

Im vergangenen Jahr wurden Lizzo und ihre Produktionsfirma von den Ex-Tänzerinnen Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez der sexuellen Belästigung und der Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds beschuldigt. Das Trio reichte eine Klage gegen Lizzo und ihre Firma ein – doch die preisgekrönte Sängerin hat die Vorwürfe vehement bestritten. Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heißt, äußerte sich in den sozialen Medien zu den Vorwürfen und sagte, sie seien so „unglaublich, wie sie klingen“. In einer Erklärung im August sagte sie: „Meine Arbeitsmoral, meine Moral und mein Respekt wurden in Frage gestellt. Mein Charakter wurde kritisiert.“ Lizzo fügte auch hinzu, dass es nie ihre „Absicht war, jemandem das Gefühl zu geben, sich unwohl zu fühlen oder das Gefühl zu haben, dass er als wichtiger Teil des Teams nicht geschätzt wird“.