Casting läuft bereits „Love is Blind: Germany“: Kommt eine zweite Staffel?

Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs moderierten die erste Staffel von "Love is Blind: Germany". (ncz/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 13:41 Uhr

Nachdem die Reunion-Folge von "Love is Blind: Germany" gelaufen ist, stellt sich die Frage, ob es eine zweite Staffel geben wird. Das Casting für eine mögliche Fortsetzung läuft offenbar bereits.

Kann Liebe wirklich blind sein? Diesem Experiment stellten sich nun auch erstmals deutsche Singles in der beliebten Netflix-Show. "Love is Blind: Germany" hat in den vergangenen Wochen Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern gefesselt. Am Sonntag (19. Januar) ging die erste Staffel der deutschen Ausgabe der international bereits erfolgreichen Show mit der Reunion-Folge zu Ende. Jetzt fragen sich viele: Wird es eine zweite Staffel geben?

Casting für zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" läuft bereits

Offiziell hat der Streamingdienst Netflix eine Fortsetzung noch nicht bestätigt. Das Casting läuft aber offenbar bereits: Auf der Webseite der Castingagentur "FAMEONME" sucht die Produktionsfirma Redseven Entertainment Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich "nach der wahren Liebe" sehnen, heiraten möchten und auf der Suche nach ihrem "passenden Gegenstück" sind und "genug von oberflächlichen Dates" haben. Gesucht werden Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 23 und 45 Jahren. Die Dreharbeiten sollen demnach zwischen Mitte März und Mitte Mai 2025 stattfinden.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news wollte Netflix eine zweite Staffel noch nicht bestätigen. Der Streamingdienst nehme sich immer rund sechs Wochen Zeit, ehe man absehen könne, ob ein Format wirklich Erfolg hatte oder nicht. Offizielle Zuschauerzahlen gibt es bisher nicht, im Netz kommt "Love is Blind: Germany" aber größtenteils gut an und wird teils kontrovers diskutiert.

Die erste deutsche Staffel des Formats startete am 3. Januar 2025 bei Netflix. Moderiert wurde "Love is Blind: Germany" von Steffi Brungs (36) und Chris Wackert-Brungs (35). Die Show basiert auf dem US-amerikanischen, gleichnamigen Original, das erstmals 2020 ausgestrahlt wurde und bereits sieben Staffeln zählt. Auch andere Länder waren mit ihren eigenen Ablegern der Show erfolgreich, darunter Japan, Schweden, Großbritannien, Brasilien und die Vereinigten Arabischen Emirate.