Beauty & Fashion Luca Guadagnino: Großes Lob an LOEWE-Kreativdirektor Jonathan Anderson

Luca Guadagnino - April 2023 - Vita Dulcis - Rome, Italy - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2024, 16:00 Uhr

Der Filmemacher lobte den „bodenständigen” Designer für seine „Menschlichkeit und Weisheit“.

Luca Guadagnino lobte den „bodenständigen” Jonathan Anderson für seine „Menschlichkeit und Weisheit“.

Der ‚Call Me By Your Name‘-Regisseur würdigte den LOEWE-Kreativdirektor für sein „angeborenes Verständnis“ für den Zusammenhang zwischen Mode und menschlichem Verhalten in einem Artikel für die Aufnahme des 39-jährigen Modeschöpfers in die jährliche ‚TIME 100‘-Liste.

Guadagnino schrieb in der Publikation: „Besonders das Kostümdesign erfordert sehr viel Menschlichkeit und Weisheit und die Zusammenarbeit mit ihm in der Vergangenheit hat mir dabei geholfen, die Charaktere, deren Geschichten wir erzählten, besser verstehen zu können. Seine Arbeit ist der Zeit immer voraus. Bei JW Anderson und Loewe macht er Mode, die uns allen gehört, jetzt und in der Zukunft.“ Der 52-jährige Filmemacher arbeitet mit Jonathan zudem wegen seines „wunderbaren“ Sinns für Humor zusammen und fügte hinzu: „Große Designer haben oft ein zu starkes Gefühl für Wichtigkeit – sie verstehen die Idee eines Kleidungsstücks, ohne dabei zuerst die Person zu verstehen, die es tragen wird, und sie stellen sich Luxus als etwas seltsam Getrenntes vom Boden vor. Was ich an Jonathan Anderson liebe, ist, dass er bodenständig ist und ein angeborenes Verständnis dafür hat, wie Mode und menschliches Verhalten miteinander verknüpft sind. Jonathan ist einer der intelligentesten, einfühlsamsten und neugierigsten Menschen, die ich kenne, aber er hat auch einen wunderbaren Humor und die Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.”