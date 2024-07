In Interview verraten Lupita Nyong’o: Darum hatte sie Angst bei den Oscars 2014 Was geht einem wohl durch den Kopf, wenn man den Oscar gewinnt? Darüber hat Lupita Nyongo nun gesprochen. Die Schauspielerin machte sich an ihrem großen Abend vor zehn Jahren vor allem wegen einer berühmten Vorgängerin große Sorgen.