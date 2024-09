Film Lupita Nyong’o: Sie träumt von einem ‚The Wild Robot‘-Sequel

Lupita Nyongo

Bang Showbiz | 30.09.2024, 13:44 Uhr

Die Schauspielerin sprach darüber, dass sie gerne ein Sequel drehen würde.

Lupita Nyong’o sprach darüber, dass sie gerne ein ‚The Wild Robot‘-Sequel drehen würde.

Die 41-jährige Schauspielerin spielt die liebenswerte und neugierige Androidin Roz im kommenden Animationsfilm von Dreamworks, der auf dem gleichnamigen Roman von Peter Brown basiert, und hat ihre Begeisterung über einen möglichen Nachfolgefilm geäußert.

Als NBC Insider den ‚A Quiet Place: Day One‘-Star danach fragte, ob sie sich darüber freuen würde, in einer möglichen Fortsetzung mit dabei zu sein, erzählte Lupita: „Oh, du meine Güte, ja. Ich meine, ich liebe Roz. Ich liebe dieses Projekt. Es ist gut, dass Peter Brown drei Bücher geschrieben hat! Ich würde sie sofort wieder aufgreifen.“ Und auch Filmemacher Chris Sanders fügte hinzu, dass er und der Rest des Teams gerne erneut an der Filmreihe arbeiten würden: „Das würde ich sehr gerne machen. Ich denke, dass die gesamte Crew sich wirklich, wirklich in diesen Film mit eingebracht hat, auf eine Art und Weise, die ich noch nie zuvor gesehen habe, mich mit eingeschlossen. Das ist eine Herzensangelegenheit von allen im Studio gewesen, und ja, ich glaube, dass ich gerne eine Weile hier bleiben würde.” ‚The Wild Robot‘, in dem zudem Mark Hamill, Pedro Pascal, Bill Nighy und Catherine O’Hara mit von der Partie sind und der am 18. Oktober in die Kinos kommt, handelt von Roz, dem Androiden, der lernt, mit der einheimischen Tierwelt zu kommunizieren, nachdem er auf einer abgelegenen Insel gestrandet ist.