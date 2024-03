Beauty & Fashion Macaulay Culkin: Seine Verlobte Brenda Song brachte ihm viel über Hautpflege bei

Der Star verriet, dass er seine Hautpflege-Routine seiner Verlobten zu verdanken habe.

Macaulay Culkin verriet, dass er seine Hautpflege-Routine Brenda Song zu verdanken habe.

Der 43-jährige Schauspieler verriet, dass er dank seiner Verlobten alles lernte, was er über Hautpflege weiß.

Auf die Frage, wie und warum er damit anfing, sich mit Hautpflege zu beschäftigen, scherzte Macaulay gegenüber ‚PEOPLE‘: „Immer dann, wenn Brenda damit begann, mir Sachen ins Gesicht zu schmieren.“ Trotzdem gibt Brenda zu, dass ihr Partner trotzdem immer noch dabei ist, die Geheimnisse der Hautpflege und die Routine zu erlernen, die für ihn auch am besten geeignet ist. Sie witzelte: „Er hat keine Hautpflegeroutine.“ Die 35-jährige Brenda erzählte, dass sie ihre Hautpflege-Routine schon immer sehr ernst nahm, ganz im Gegensatz zu Macaulay. Die Schauspielerin enthüllte: „Wenn er nachts sein Gesicht mit Wasser wäscht, dann habe ich Glück. Ich bin diejenige, die ihm Sachen ins Gesicht schmieren muss. Er ist da wie ein Junge, der sagt: ‚Ich musste noch nie so etwas tun. Ich werde nie etwas machen.‘ Und ich sagte: ‚Das ist bei mir aber nicht der Fall.‘ Ich brauche anderthalb Stunden, um mich [auf eine Veranstaltung] vorzubereiten, und er kam in letzter Minute hin und war in fünf Minuten fertig.“ Brenda fügte hinzu: „Ich denke, dass er derjenige ist, der mir wirklich das schönste Gefühl gibt, wenn ich kurz vor dem Schlafengehen bin und gar nichts auf dem Gesicht habe und so müde bin. Wir sehen uns dann etwas wirklich Albernes im Fernsehen an und er schaut mich an und [ich denke]: ‚Er gibt mir ein so selbstbewusstes Gefühl.'“