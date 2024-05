Wiedersehen mit der TV-Legende MacGyver im Ruhrgebiet: Richard Dean Anderson besucht Dortmund

MacGyver ist jetzt grau: Richard Dean Anderson trat in Dortmund im Holzfällerhemd, mit längeren Haaren und Bart auf. (ae/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 12:26 Uhr

Bei vielen Kindern und Jugendlichen gehörte er in den 80er- und 90er-Jahren jeden Nachmittag dazu: Richard Dean Anderson schrieb als "MacGyver" TV-Geschichte. In den vergangenen Jahren bekam man ihn aber kaum noch zu Gesicht. In Dortmund zeigte er sich nun gut gelaunt seinen treuen Fans.

Seit 2013 schon ist Schauspieler Richard Dean Anderson (74) in TV-Rente. Doch nun gab es ein Wiedersehen mit dem Star aus "MacGyver" und "Stargate". Bei der German Film & Comic Con in Dortmund am 4. und 5. Mai stand er für Interviews, Selfies und Autogrammstunden zur Verfügung.

Vom Vokuhila zu langen grauen Haaren

Zur Frühlingsausgabe der beliebten Veranstaltung auf dem Messegelände waren zahlreiche Stars aus Filmen und Serien zu Gast. So waren etwa auch Edward Furlong (46), Emily Rudd (31) und Peter Facinelli (50) angekündigt. Doch mit Richard Dean Anderson präsentierten die Veranstalter den Fans einen besonderen Leckerbissen. Denn man sieht ihn nur noch selten bei Events. Mit 74 Jahren geht es ihm offensichtlich noch blendend: Lachend und im Vergleich zu früheren Auftritten deutlich schlanker, präsentierte sich der Hollywoodstar gut gelaunt seinen Fans. Natürlich gehen die Zeichen der Zeit auch an dem Actionhelden nicht spurlos vorüber. Der einstige Blondschopf mit Vokuhila trägt nun graue und längere Haare, die ihm bis zum Kinn reichen, sowie einen grauen Bart. Im April 2023 hatte er sich bei der Comic Con in Prag noch mit kürzerer Frisur und bartlos gezeigt.

"Was für ein schöner Tag", bilanzierte das Event in Dortmund in einem Instagram-Beitrag. Darin sind auch Fotos von glücklichen Fans zu sehen, die ein Foto mit dem Schauspieler ergattern konnten. Denn auch 32 Jahre nach dem "MacGyver"-Ende ist seine legendäre 80er-Jahre-Rolle für viele noch unvergessen. Dabei ist Anderson selbst nicht ganz so gut auf diese Zeit zu sprechen, wie er einmal verriet: "MacGyver bedeutete sieben Jahre, in denen ich buchstäblich in jedem einzelnen gedrehten Frame zu sehen war und absolut kein Leben mehr hatte."

2013 hatte er seinen letzten TV-Auftritt

Von 1985 bis 1992 spielte er in sieben Staffeln die Hauptrolle des findigen MacGyver, der sich aus jeder noch so ausweglos erscheinenden Situation dank cleverer Tricks befreien konnte. Auch danach war der Schauspieler noch dick im Seriengeschäft: Von 1997 bis 2007 verkörperte Anderson in 214 Episoden Colonel Jack O'Neill aus "Stargate – Kommando SG-1". Es folgten weitere Auftritte als O'Neill in "Stargate Atlantis", "Stargate Universe" sowie im direkt als DVD erschienenen Streifen "Stargate: Continuum".

Im Alter von 63 Jahren zog er sich dann aber vor elf Jahren aus dem Showgeschäft weitgehend zurück. 2013 war er zum letzten Mal in einer kleinen Rolle in der Serie "Apartment 23" zu sehen. Seither setzt er sich vor allem für den Umweltschutz ein und produzierte einige Dokumentationen, um auf die Verschmutzung der Erde aufmerksam zu machen.