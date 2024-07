Prequel der "Transformers"-Reihe Chris Hemsworth enthüllt neuen Trailer für „Transformers One“

Chris Hemsworth bei der Comic Con in San Diego. (smi/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 14:02 Uhr

Er spricht den jungen Optimus Prime: Chris Hemsworth stellte bei der Comic Con in San Diego den neuen Trailer zu "Transformers One" vor. Der Thor-Darsteller ließ sich bei dem Prequel von seinen Kindern beraten.

Zu seiner Zeit als Marvel-Held Thor war Chris Hemsworth (40) regelmäßiger Gast bei der Comic Con in San Diego, nun ist er in anderer Funktion zurückgekehrt. Der Australier stellte den neuen Trailer zu "Transformers One" vor. Der Animationsfilm erzählt die Vorgeschichte der "Transformers" Filmreihe und startet am 10. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.

"Seit Tausenden von Jahren befinden wir uns im Krieg. Doch bevor wir Feinde wurden, waren wir wie Brüder", heißt es im Teaser. "Transformers One" erzählt die gemeinsame Vorgeschichte der großen "Transformers"-Rivalen Optimus Prime und Megatron. Damals hießen die jungen Kampfroboter noch Orion Pax (Optimus Prime) und D-16 (Megatron). Sie arbeiteten in einer Fabrik und besaßen noch keine Transformierungskünste.

Diese Sprecher sind noch dabei

Chris Hemsworth leiht im englischsprachigen Original dem jungen Optimus Prime seine Stimme. Brian Tyree Henry (42) spricht Megatron alias D-16. Zum Synchroncast gehört außerdem Scarlett Johansson (39) als junge Elita-1 und Komiker Keegan-Michael Key (53) als B-127, der spätere Bumblebee.

Bevor Chris Hemsworth den Sprechpart in "Transformers One" übernahm, fragte er seine Kinder um Rat. Dies verriet der Star im Rahmen der Comic Con gegenüber "People". India Rose (12), Sasha und Tristan (beide 10) gaben ihr Go vor den Film, der sich erkennbar an ein noch jüngeres Publikum richtet als die Realverfilmungen.

Hemsworths Kinder gaben nicht nur ihren Segen, sondern unterstützten ihren Vater auch beim Einsprechen. Wie der "Furiosa"-Star "People" erzählte, riefen sie ihm dabei Ratschläge zu – oder versuchten, ihn abzulenken.