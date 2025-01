Eklat bei britischer Version der Show Macy Gray: Sängerin stürmt bei „Masked Singer“ von der Bühne

Macy Gray (hier 2017) war nicht amüsiert von ihrem Aus bei "The Masked Singer". (smi/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 12:51 Uhr

Macy Gray flog in der britischen Version von "The Masked Singer" früh raus - und stürmte entrüstet von der Bühne. Ihre Enttäuschung ist verständlich: Die "I Try"-Sängerin musste nicht zum ersten Mal die globale Hitshow frühzeitig verlassen.

Wer bei "The Masked Singer" rausfliegt, muss seine Maske abnehmen und dem Publikum seine wahre Identität enthüllen. Macy Gray (57) hatte darauf aber keine Lust. Nachdem sie in der britischen Version des globalen TV-Hits schon in der dritten Folge gehen musste, stapfte die US-Amerikanerin von der Bühne. In vollem Ornat.

Macy Gray war als Kröte verkleidet, die in einer Pastetenform steckt. Es handelte sich um die Illustration des auf der Insel geliebten Gerichts "Toad in a Hole" (Kröte im Loch). Dabei verstecken sich Bratwürste (nicht aus Krötenfleisch) in einem Eierteig.

Rückkehr auf die Bühne erst nach einer Stunde

Erst nach einer gewissen Zeit kehrte die Sängerin, die 1999 mit "I Try" einen Welterfolg gelandet hatte, auf die Bühne zurück und entlarvte sich. Im obligatorischen Interview lächelte sie zwar, aber eher gequält. Die Fragen des Moderators und der Jury beantworte sie demonstrativ einsilbig. Moderator Joel Dommett (39) postete bei Instagram ein Video des Vorfalls.

Wie die englische Zeitung "The Sun" herausgefunden haben will, mussten die Produzenten eine Stunde auf die Künstlerin einreden, ehe sie auf die Bühne zurückkehrte. Anders als in Deutschland wird die Sendung nicht live ausgestrahlt. Deswegen bestimmen hier auch nicht die TV-Zuschauer, sondern die fünfköpfige Jury und das Saalpublikum über das Weiterkommen.

Moderator Joel Dommett äußerte Verständnis für die Reaktion der Sängerin, deren Identität aufgrund ihrer markanten Stimme schnell erraten wurde. Er verteidigte aber auch die Entscheidung der Jury: "Im Fall von Macy ist es so, dass sie eine Legende ist, sie hat eine erkennbare Stimme, und sie kann genauso gut gehen, weil wir alle wissen, dass sie es ist", sagte er in einem Radiointerview mit der BBC. "Sie haben die andere Person durchgebracht, weil wir immer noch nicht wissen, wer sie ist", mutmaßte er zudem. Bei dem Bär, der sich gegen Macy Gray durchsetzte, tappen die Experten weiter im Dunkeln.

Macy Gray als "Masked Singer"-Dauergast

Macy Gray war nicht zum ersten Mal bei einer Ausgabe von "Masked Singer" dabei. 2021 versuchte sie sich der dritten Staffel der australischen Version dabei. Auch hier war ihr Verbleib nicht von Dauer. Als Seeanemone namens Atlantis landete sie nur auf Rang 7. Der Sieg ging in diesem Jahr übrigens an die als Vampir verkleidete Anastacia (56), eine Sängerin mit ähnlicher Karriere und Bekanntheitsgrad wie Macy Gray.

In ihrer Heimat lief es etwas besser für die Soul-Sängerin. In der 10. US-Staffel schaffte es Macy Gray als "Sea Queen" ins Finale. Dort reichte es aber nur für Platz vier.