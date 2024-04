Dreitägige Hochzeitsfeier „Mad Men“-Star Christina Hendricks hat geheiratet

Schauspielerin Christina Hendricks hat ihrem Verlobten George Bianchini das Jawort gegeben. (ym/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 08:17 Uhr

Verliebt, verlobt, verheiratet: Schauspielerin Christina Hendricks und ihr Partner George Bianchini haben sich das Jawort gegeben. Für die dreitägige Hochzeitsfeier wählte das Paar seine "gemeinsame Stadt" New Orleans.

"Mad Men"-Star Christina Hendricks (48) hat geheiratet. Am Samstag, den 20. April 2024, hat die US-amerikanische Schauspielerin ihrem Verlobten, Kameramann George Bianchini, im historischen Napoleon House in New Orleans das Jawort gegeben, wie das "People"-Magazin berichtet.

In einem maßgeschneiderten Spitzenbrautkleid mit Stehkragen, langen Ärmeln und einem A-Linien-Rock der Londoner Designermarke Katya Katya schritt Hendricks am Wochenende zum Altar. Ein altmodischer Schleier mit Spitzenkappe bedeckte dabei die roten Locken der Schauspielerin. Der Anblicke habe die rund 76 Gäste zu Tränen gerührt, "weil es so wunderschön war", so Hendricks zu "People".

Dreitägige Hochzeitsfeier im French Quarter

Der Auftakt der dreitägigen Hochzeitsfeier habe mit einer Cocktailparty in einer Mini-Villa auf dem Gelände des Soniat Houses begonnen, gefolgt von einer Geistertour durch das French Quarter in New Orleans. Für die Stadt hätten sich Hendricks und ihr Partner Bianchini ganz bewusst entschieden: "Es fühlt sich einfach wie unsere gemeinsame Stadt an", so der "Mad Men"-Star.

Im Anschluss hätten die Frischvermählten ihre Gäste nach klassischer New-Orleans-Tradition mit Sonnenschirmen zu einer Jazz-Parade auf die Straßen der Stadt geführt, bevor sie zu einem mehrgängigen Abendessen einluden.

Unter den rund 76 geladenen Gästen befanden sich unter anderem "Mad Men"-Schöpfer Matt Weiner (58), die "Good Girls"-Stars Retta (54) und Mae Whitman (35) sowie Designer Christian Siriano (38). Shirley Manson (57), eine enge Freundin des Paares und Frontsängerin der Rockband Garbage, leitete die Hochzeitszeremonie.

Seit vier Jahren ein Paar

Hendricks und Bianchini lernten sich am Set der TV-Serie "Good Girls" kennen, in der Hendricks von 2018 bis 2021 die Hauptrolle spielte. 2020 machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Im März 2023 folgte die Verlobung, die die Schauspielerin auf Instagram bekannt gab.