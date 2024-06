Auch deutsche Restaurants im Ranking Mahlzeit! Den besten Burger Europas gibt es in Wien

Wie muss ein Burger sein, damit er perfekt ist? (elm/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 22:32 Uhr

Reisen ist immer auch mit Kulinarik verbunden. Wer am liebsten Burger isst, findet in Europa viele gute Adressen. Das Burger-Ranking eines Reiseportals listet die vermeintlich besten 50.

Wer auf Reisen geht, den interessiert in der Regel auch das kulinarische Angebot vor Ort. Ein Gericht, das in aller Welt große Popularität genießt, ist der gute alte Burger. Aber: Wo in Europa gibt es eigentlich den besten? Das Ranking einer Reiseplattform gibt Antworten.

Das Reiseportal "Big 7 Travel" hat ein Ranking der 50 besten Burger Europas veröffentlicht. Die Erkenntnis: Über den gesamten Kontinent verteilt gibt es fantastische Burger-Restaurants, in denen sich gediegen schlemmen lässt. Drei von ihnen sind auch in Deutschland zu finden, nämlich "Otto's Burger" in Köln und Hamburg (Platz 50) sowie die beiden Berliner Restaurants "Shiso Burger" (Platz 32) und "Burgermeister" (Platz 25).

In Amsterdam sind gleich zwei Top-Ten-Burger-Restaurants

In den Top Ten des Rankings stehen allerdings andere Länder, sie befinden sich der Reihe nach in Reykjavik ("Tommi's Burger Joint"), Kopenhagen ("Gasoline Grill"), Amsterdam ("Burger Bar"), Compiegne ("Red Bear n' Burger"), erneut Amsterdam sowie Rotterdam ("Ter Marsch & Co."), Genf ("Pretty Patty Smash Burger") und dem viertplatzierten "Jenkins Restaurant" in Valencia.

Die besten drei Burger Europas befinden sich dem Ranking zufolge in England, Irland und Österreich: Bronze geht an die "Beefy Boys" im englischen Hereford. Das Restaurant im Westen Englands landete in der nationalen Wahl zum besten Burger des Landes letztes Jahr auf der Spitzenposition und ist demzufolge für Burgerfans auf England- oder Wales-Reisen ein absolutes Muss.

Ebenfalls auf der Insel, in Irlands Hauptstadt Dublin, findet sich Europas zweitbester Burger, und zwar bei "Bunsen Burgers". Das Restaurant hat lediglich vier Burger auf der Karte, allesamt echte Klassiker: einen einfachen sowie einen doppelten Hamburger, und einen einfachen oder doppelten Cheeseburger. Dem Ranking zufolge sind sie so simpel wie sie klingen, schmecken fantastisch und werden mit handgemachten Fritten serviert.

Europas besten Burger gibt es in Wien, der Betreiber findet das "surreal"

Bleibt die Frage nach Europas vermeintlich bestem Burger. Den bekommt man dem Ranking zufolge bei "XO Grill" in Wien serviert. Als Pop-up während der Covid-19-Pandemie gestartet, gibt es mittlerweile zwei Lokale in Österreichs Hauptstadt, bei denen man keine Plätze reservieren kann. "Einfach vorbeikommen", heißt es dazu auf der Homepage des Restaurants. Auch hier steht nur eine handvoll Burger auf der Karte und auch hier sind die Beilagen-Pommes handgeschnitten.

Der österreichischen Tageszeitung "Der Standard" sagte Ben Hofer, einer der beiden Betreiber des Lokals: "Wir waren selbst sehr überrascht, aber freuen uns natürlich, auch da überhaupt inkludiert zu sein. Der erste Platz ist ja schon eher surreal." Für das Geschäft dürfte das Ranking allerdings gut sein, denn sein Restaurant ist nun ein Fixpunkt für Burgerfans auf der nächsten Wien-Reise.