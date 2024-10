Sie wurde mit Award ausgezeichnet Gala in Wien: Sylvie Meis erscheint mit neuem Freund

Sylvie Meis wurde in Wien mit dem "Icon of the Decade"-Award ausgezeichnet. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 14:30 Uhr

Sylvie Meis hat seit geraumer Zeit einen neuen Mann an ihrer Seite. Ihn brachte sie nun auch mit zu einer Gala in Wien, bei der die Moderatorin mit einem ganz besonderen Award ausgezeichnet wurde.

Sylvie Meis (46) wurde am Mittwochabend (16. Oktober) in Wien bei den "Vienna Awards for Fashion & Lifestyle" mit dem "Icon of the Decade"-Award ausgezeichnet. Zu dem Event brachte die Moderatorin eine ganz besondere Person mit: ihren neuen Partner Patrick Gruhn. Für gemeinsame Fotos posierten die beiden zwar nicht. Wie Bilder der "Kronen Zeitung" zeigen, saß das Paar während der Gala in der Wiener Hofburg aber gemeinsam am Tisch.

Aber nicht nur wegen ihres neuen Partners zog Sylvie Meis bei der Gala in Wien alle Blicke auf sich: Die Moderatorin erschien in einer knallpinken, schulterfreien Maxirobe mit ausladendem Rock. Ihre Haare hatte sie zum auftoupierten Dutt hochgesteckt, dazu kombinierte sie dezenten Silberschmuck und glamouröses Make-up.

Meis bedankte sich mit einem Video auf Instagram für die Auszeichnung als "Icon of the Decade" – auch bei Entertainer Riccardo Simonetti (31), der bei der Veranstaltung eine Rede für sie hielt. Ihr neuer Partner Patrick ist allerdings auch im Video nicht zu sehen.

Seit einigen Monaten ein Paar

Mit dem 33 Jahre alten Berliner Geschäftsmann und Sohn von Playboy-Legende Rolf Eden (1930-2022) ist Meis seit einigen Monaten zusammen. Offiziell bestätigt hat Sylvie Meis die Beziehung bisher noch nicht, einen ersten gemeinsamen Auftritt gab es aber bereits im August bei einem Charity-Dinner.

Zuletzt war Meis mit dem Künstler Niclas Castello (46) liiert, die beiden heirateten im September 2020 und trennten sich im Februar 2023. Von Herbst 2023 bis Januar 2024 war sie kurzzeitig in einer Beziehung mit dem niederländischen Unternehmer Wim Beelen. Bevor sie als Moderatorin durchstartete, wurde Sylvie Meis hierzulande zunächst als Ehefrau des niederländischen Fußballspielers Rafael van der Vaart (41), von dem sie sich 2013 trennte, bekannt. Die beiden teilen Sohn Damian (18).