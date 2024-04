Sie zeigt ihre erste Schuhkollektion Maite Kelly geht wieder unter die Designerinnen

Schlagerstar Maite Kelly ist auch als Designerin erfolgreich. Nun überrascht sie mit ihrer ersten Schuhkollektion und verrät, warum diese ohne Til Schweiger nie zustande gekommen wäre.

Schlagerstar Maite Kelly (44) ist für viele ein Modevorbild. Ihre eigene Plus-Size-Kollektion feierte große Erfolge. "Ich habe als junges Mädchen immer Schwierigkeiten gehabt, Kleidung für die Bühne zu finden und deswegen habe ich sehr jung angefangen, meine eigenen Kleider zu designen", erklärt die dreifache Mutter. Für das Schuhlabel Sioux bringt sie nun ihre erste Sneaker-Kollektion auf den Markt. Welche bedeutende Rolle Til Schweiger (60) dabei spielte, verrät sie im Interview.

Maite, wann haben Sie Ihre Leidenschaft fürs Designen entdeckt?

Maite Kelly: Aus der Not kam die Tugend. Ich habe als junges Mädchen immer Schwierigkeiten gehabt, Kleidung für die Bühne zu finden und deswegen habe ich sehr jung angefangen, meine eigenen Kleider zu designen und mit Schneiderinnen auszuarbeiten. Und ich habe mit einem Konzern eine der erfolgreichsten Plus-Size bzw. All-Size-Kollektionen designt und mit geleitet.

Sie haben sogar eine Ausbildung als Designerin gemacht?

Kelly: Ja, mein Vater hat mich damals mit 20 darin bestärkt, Design zu studieren. Ich habe ein ganzes Jahr hier in Köln mit einer Modedesignerin gearbeitet, ein Praktikum und eine Ausbildung gemacht.

Sie sind für viele ein Modevorbild. Gibt es auch jemanden, der Sie in Sachen Mode inspiriert?

Kelly: Ich kenne das noch aus den 90ern. Da gab es gar keine Plus Size. Es gab auch nicht diese Body-Positivity-Bewegung. Mein Vater hat mich sehr dabei unterstützt, ich selbst zu sein und zu meinem Körper und zu mir selbst zu stehen. Und das habe ich auch modisch immer. Ich bin auch jemand, dem Shitstorms egal sind. Ich liebe Elton John oder Cher. Ich liebe Menschen, die auch in ihrer Kleidung zu sich stehen und Freude daran haben. Ich sage immer: Kleidung ist die zweite Haut des Menschen. Das darf man nicht unterbewerten. Und das ist etwas, worüber ich komplett entscheiden kann. Ich kann entscheiden, was ziehe ich an, was ist die zweite Haut, also: Was für ein Gefühl ziehe ich mir an?

Jetzt bringen Sie sogar Ihre erste Schuhkollektion auf den Markt, wie kam es dazu?

Kelly: Til Schweiger ist schuld! Ich wäre heute nicht hier ohne ihn. Til und ich saßen bei einer TV-Show zusammen und er fand mich anscheinend cute. Und dann hat er mir Sioux Schuhe geschickt. Er hat mit dem Unternehmen seit vielen Jahren selbst eine Kollektion. Ich dachte so: 'Hmm, was mache ich denn mit Sneakers?' Ich bin sonst kein Sneaker-Mensch und trage sehr gern hohe Schuhe. Aber mit dem Alter und als Mama merkt man, dass die Schuhe praktischer werden müssen. Dann hab ich die mal anprobiert und tagein und tagaus angehabt. Auf meinen Plattformen hab ich manchmal kleine Jokes für meine Fans gemacht, dass Tils Schuhe so cute sind. Und das hat ein Mitarbeiter von Sioux mitbekommen und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht eine Kollektion machen würde.

Herausgekommen sind Sneaker mit farbigen Metallic-Elementen.

Kelly: Ja, ich mag immer ein bisschen Sternenstaub. "Crazyness with a bit of glamour". Das war so ein bisschen der Ansatz. Trotzdem bin ich ein großer Freund von "Keep it simple". Dinge auf den Punkt bringen. Und das war meine erste Aufgabe mit dieser Kollektion und mit der nächsten Kollektion, die schon ein bisschen in meinem Kopf schwirrt. Darauf freue ich mich jetzt schon, was wir da alles machen.

Wie finden Ihre Töchter Ihre Kollektion?

Kelly: Ich habe heimlich gedacht: "Wäre schon schön, wenn die so cool werden, dass meine Töchter sie mir klauen." Und tatsächlich musste ich meine Sneakers verstecken, weil meine Kinder meinten: "Oh, ich mag die goldenen, Mama", "Die Pinken sind süß!" Und ich meinte nur: "Nein, ich brauche die noch bis zum Event." Und jetzt muss ich wohl eine Großbestellung machen bei meiner eigenen Kollektion.

Sehen wir Sie dann demnächst auch mal mit Sneakern auf der Bühne?

Kelly: Tatsächlich fällt mir das Tanzen mit hohen Schuhen leichter und auf der Bühne habe ich eher Tanzschuhe an. Aber wer weiß. Man sollte niemals nie sagen…