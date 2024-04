Erster Geburtstag in der royalen Rente Margrethe von Dänemark wird 84: Ihr neues Leben nach der Abdankung

Das Leben im Ruhestand scheint Margrethe zu gefallen. Wenn sie, wie hier kurz nach dem Thronwechsel, an Terminen teilnimmt, zeigt sie sich gut gelaunt. (ae/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 06:31 Uhr

Am 16. April feiert die dänische Königin Margrethe II. ihren 84. Geburtstag. Es ist ihr erster Ehrentag, seit sie am 14. Januar den Thron an ihren ältesten Sohn Frederik übergeben hat. Langweilig wird ihr als Royal in Rente aber nicht.

52 Jahre lang regierte Margrethe II. (84) Dänemark. Im Januar machte sie den Thron für ihren Sohn Frederik X. (55) und seine Frau Mary (52) frei. Die Königin ist damit in die zweite Reihe zurückgetreten, doch richtig ruhig gestaltet sich ihr Ruhestand nicht. Sie besucht immer noch Veranstaltungen und vertritt auch das Königspaar, wenn es sich im Urlaub befindet.

Das war bereits Mitte Februar der Fall, als Frederik und Mary mit ihren vier Kindern, Kronprinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) sowie den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13) einen einwöchigen Skiurlaub in der Schweiz verbrachten. Und auch rund fünf Wochen später war die abgedankte Monarchin über Ostern wieder im Einsatz. So ganz müssen die Dänen also noch nicht auf ihre geliebte Königin, die ihren Titel behalten hat, verzichten.

Video News

Ihren Geburtstag lässt sie allerdings ruhig angehen: Wie der Palast mitteilte, wird sie "privat im Schloss Fredensborg" feiern. Die dänische Militärkapelle, die Royal Life Guards Band, soll aber ein kleines Konzert im Innenhof des Schlosses im Zusammenhang mit der Wachablösung im Schloss Fredensborg geben.

Ihre kreative Ader lebt sie nun voll aus

Die von ihrer Familie liebevoll "Daisy" genannte Königin gilt als eine der coolsten Royals Europas, die über Jahrzehnte immer einen Glimmstängel im Mund hatte und keinen Hehl daraus machte, dass sie auch gerne Künstlerin geworden wäre. Neben ihrem royalen Amt hat sie sich immer wieder kreativ betätigt. Sie malt, bastelt und entwirft mit Begeisterung. Einmal sagte Margrethe II.: "Überall, wo ich bin, liegen Papierschnipsel herum." Bereits Ende der 70er-Jahre illustrierte sie die dänische Ausgabe von "Herr der Ringe". Und als Kostüm- und Maskenbildnerin gestaltete sie zahlreiche Theater-Produktionen mit.

Für diese Leidenschaft hat sie nun mehr Zeit – und nutzt das auch. Im März verkündete der Vergnügungspark Tivoli in Kopenhagen, dass Margrethe an der neuen Ballettaufführung des Märchens "Tölpel-Hans" von Hans Christian Andersen (1805-1875) mitwirkt. Die Premiere soll am 22. Juni im Pantomimentheater gefeiert werden. "Es gibt so viele Möglichkeiten im Märchen über Tölpel-Hans, einen Menschen, den man einfach mögen muss, und das gibt uns auf der Bühne viele Möglichkeiten", wird Margrethe in der Pressemitteilung zitiert. Der Start in die Rente wurde ihr durch den dänischen "Oscar" versüßt: Anfang Februar erhielt sie den Filmpreis "Robert" für das beste Kostümdesign. Damit wurde ihre Arbeit an dem Netflix-Film "Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung" geehrt.

Termine im Sitzen

So rührig die Dänin noch ist – körperlich spürt sie ihr Alter. "Die Zeit fordert ihren Tribut, und die Zahl der 'Wehwehchen' nimmt zu", sagte sie in ihrer Neujahrsansprache, als sie ihrem Volk überraschend den Rücktritt ankündigte. "Man kann nicht mehr so viel unternehmen, wie man es früher geschafft hat." Im Februar 2023 hatte sich Margrethe II. einer umfangreichen Rückenoperation unterzogen. "Die Operation gab unweigerlich Anlass, über die Zukunft nachzudenken – ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben", betonte die Königin am 31. Januar. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist."

Nur zwei Wochen später, genau an dem Tag, als sie 1972 zur Königin wurde, übergab sie das Amt an Frederik. Die Bilder, wie sie die Abdankungsurkunde unterschrieb und dann am Krückstock den Raum verließ, werden wohl in die Geschichte eingehen. Mit Rücksicht auf die körperlichen Wehwehchen verlief auch ihr Auftritt beim alljährlichen Dinner für Ehrenabzeichen-Empfänger des Heers, der Marine, der Luftwaffe und des Rettungswesens am 11. März anders als früher. Während Frederik und Mary die Gäste stehend in Empfang nahmen, schüttelte die frühere Regentin die vielen Hände im Christian VII.-Palais von Schloss Amalienborg im Sitzen, wie das Königshaus auf seiner Instagramseite zeigte.

Die "Vulkan-Königin" dampft nicht mehr

Zugunsten ihrer Gesundheit hat die 84-Jährige sogar ihren geliebten Zigaretten abgeschworen. Mehr als 60 Jahre lang war "Daisy" eine leidenschaftliche Raucherin, was ihr auch die Beinamen Qualm-Queen und Vulkan-Königin einbrachte. Sogar beim ersten Treffen mit ihrem Ehemann Prinz Henrik (1934-2018) soll sie von einer Rauchwolke umgeben gewesen sein. Im Sommer 2023 bestätigte der Palast dann, dass sie seit ihrer Rücken-Operation mit dem Rauchen aufgehört hat. Eine Sensation – fast so groß wie ihr Rücktritt.