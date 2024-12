Nostalgische Frisur Mariah Carey mit ikonischen 90s-Locken beim Dinner in Aspen

US-Sängerin Mariah Carey mit Lockenmähne am Donnerstag in Aspen. (ncz/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 12:31 Uhr

Mariah Carey genießt derzeit ihren Winterurlaub in Aspen. Bei einem Dinner sorgte die Sängerin mit einem wilden Lockenkopf für Aufsehen - eine Frisur, die Erinnerungen an die 1990er Jahre weckt.

Für ein Dinner in Aspen hat Mariah Carey (55) ihr glattes Haar gegen eine wilde Lockenmähne eingetauscht, die Erinnerungen an ihren ikonischen Haarstyle aus den 1990er Jahren weckt. Die Sängerin besuchte am Donnerstagabend (26. Dezember) das Restaurant Catch Steak in dem Nobelskiort im US-Bundesstaat Colorado und wurde auf dem Weg dorthin fotografiert.

Video News

Frisur sorgt für Nostalgie

Die Schnappschüsse, die unter anderem "Mail Online" veröffentlichte, zeigen Carey Hand in Hand mit einem Bekannten. Bekleidet war sie mit einem nudefarbenen Minikleid, beigen kniehohen Lederboots und einem cremefarbenen Fellmantel. Ihre voluminösen honigblonden Haare hatte die 55-Jährige zu kleinen Löckchen geformt und halb hochgesteckt – eine Frisur, die bei vielen Fans Erinnerungen an ihre frühe Karriere wecken dürfte.

Die Sängerin genießt derzeit ihren Winterurlaub im beliebten Skiort Aspen, nachdem sie als "Queen of Christmas" einige stressige Wochen hinter sich hat. Erst kürzlich teilte Carey mehrere Fotos ihrer Weihnachtsfeierlichkeiten in Aspen auf Instagram, darunter auch einige Schnappschüsse mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe (13).