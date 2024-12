Stars Mariah Carey prophezeit ihren Kindern große Karriere

Mariah Carey - Live In Sao Paulo - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.12.2024, 12:20 Uhr

Die Sängerin fände es alles andere als schlimm, wenn ihre Kinder in ihre Fußstapfen treten würden.

Mariah Carey würde ihre Kinder nicht davon abhalten, in der Unterhaltungsbranche zu arbeiten.

Die 55-jährige Sängerin hat mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon die 13-jährigen Zwillinge Monroe und Moroccan. Nun verriet die ‚We Belong Together‘-Hitmacherin gegenüber ‚People‘: „Ich denke, sie sind beide sehr talentiert und klug, und wenn sie ein Leben als Entertainer führen wollen, dann sollten sie das tun.“

Mariah gab zu, dass die Arbeit in der Unterhaltungsbranche nicht einfach ist. Dennoch würde die Musikerin ihre Kinder niemals davon abhalten, ihren Leidenschaften zu folgen. Die Chartstürmerin, die von 2008 bis 2016 mit Nick verheiratet war, erklärte: „Es ist ein hartes Leben, aber sie scheinen die Auftritte wirklich zu lieben, also freue ich mich für sie.“

Vor zwei Jahren plauderte Mariah aus, dass ihre Kinder ihr musikalisches Talent „geerbt“ haben. Die Sängerin deutete im Gespräch mit ‚E! News‘ an, dass Monroe und Moroccan sogar in ihre Fußstapfen treten könnten. „Rocky ist ein technisches Genie. Er kann alles machen, was er will, und ich werde ihn dabei unterstützen“, erzählte sie. „Er und Roe sind beide so kreative Genies! Ehrlich gesagt ist ihr Ton, wenn sie singen, so schön, und ich bin so dankbar, dass sie das von mir geerbt haben.“